Dr. Molnárné dr. Barna Katalin, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese beszédében elmondta, ő már több mint húsz évvel ezelőtt vehette át oklevelét a Pannon Egyetem jogelőd intézményében. Elmesélte, milyen maradandó élményt adott számára a diplomaátadó ünnepély emelkedettsége, a lázas készülődés. Hozzátette, a most végzett hallgatók már egy nagyon gyorsan változó és fejlődő világba lépnek ki az egyetem öleléséből, és ehhez elengedhetetlen, hogy kreatívak és innovatívak legyenek, a Pannon Egyetemen pedig éppen erre készítették fel őket.

Tálos Péter, a Foxconn csoport alelnöke, a Cloud Network Technology Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, egy olyan időszakban szereztek diplomát a most végzett fiatalok, amikor generációk óta a legnagyobb kihívásokkal néz szembe a civilizációnk. Elmondta, egy olyan világban szereztek diplomát a hallgatók, amely vallási, etnikai, nemzetállami és egyéb törésvonalak mentén végletesen megosztott. - A tennivaló rettenetesen sok, a problémák globálisak, és a törésvonalak miatt képtelenek vagyunk globális válaszokat adni. Szerencsére egy olyan egyetemen szereztek most diplomát, amely élen jár az alkalmazkodásban, a változásban, folyamatosan arra törekszik, hogy egyre jobb legyen – mondta el.