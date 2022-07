Abonyi János rektorhelyettes elmondta, a Pannon Egyetemen végzettek méltán kiérdemelték azt, hogy átvehessék a mérnöki kar oklevelét. - A végzett hallgatók nemcsak azért érezhetik értékesnek most megszerzett diplomájukat, mert a Pannon Egyetemen köztudottan kizárólag azok végezhetnek, akik tehetségüket áldozatos munkával bontakoztatják ki. Hanem azért is, mert a Pannon Egyetem oklevelei azt igazolják, hogy tulajdonosaik tanulmányaiknak köszönhetően olyan képességek birtokába kerültek, melyekre bátran tekinthetnek úgy, mint jövőjük zálogára – mondta el Abonyi János. A rektorhelyettes hozzátette, az országos pályakövetési rendszer szerint kiemelkedően magas jövedelemmel helyezkedhetnek el az itt végzettek.

Zentai Tibor, a VESZ-MONT 2000 Kft. ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, minden siker fejben dől el. – Fontos, hogy ahhoz, hogy sikert érjetek el, sokszor ki kell lépni a komfortzónátokból. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk, néha bizony nyújtózkodnunk kell, néha olyan magasra is, amiről talán azt gondoltuk, hogy el se érjük. De meg kell tenni, és azzal a tudással, amit a Pannon Egyetemen szereztetek, az a minimum, hogy megpróbáljátok elérni a céljaitokat, a sikereteket. Aki semmit vet, az semmit arat – tette hozzá Zentai Tibor.

Németh Sándor, a mérnöki kar dékánja kiemelte, az elmúlt tanév is a koronavírus-járvány árnyékában telt, ám ennek ellenére is sok eredményt el tudott érni a kar.