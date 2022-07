Az ünnepségen elhangzott: a Kékszalag Port új korszakot indít Balatonfüred és a hazai vitorlásturizmus életében. Folyamatosan telik meg szabadidős sportolókkal, valamint vitorlás hajókkal a Balaton legújabb kikötője, a helyek bérlői május 25. óta érkeznek. A balatonfüredi kemping szomszédságában, a nemrég átadott, első ötcsillagos balatoni szálloda, a LUA Resort előtti kikötő megnyitóján Bóka István, Balatonfüred polgármestere örömét fejezte ki, hogy ismét egy magas minőségű komplexummal gazdagodott a város.

- A komplex projektben elkészült a Balaton első ötcsillagos szállodája, megújul a Füred kemping, őszre elkészül a területen az egyedülálló konferencia-központ is. Az új kikötő Balatonfüred, mely a hazai vitorlázás bölcsője és fellegvára, fontos megállópontja, mely erősíti a szabadidősportok, a vízisportok jelentőségét. Cél, hogy minél több nyitott terület legyen a tónál - közölte.

Gerendy Zoltán, az MVSZ elnöke kiemelte, a kikötő az országban a legkorszerűbb, mellyel új korszak kezdődött a hazai vitorlázásban, megnyitásával nagyon jelentős minőségi szintet lépett a sportszakmai szervezet is. A kikötő találkozóhelye is a hazai vitorlázásnak, kapuja a vitorlázók előtt nyitva áll, otthont ad a szabadidős túravitorlázó családoknak, olimpikonoknak, nemzetközi versenyeknek, mindenkinek, aki a szél és a Balaton szerelmese.

Holczhauser András, a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidőközpont ügyvezetője, a kikötő vezetője kiemelte, a kikötő betelt, várólistát indítottak, a környező marinák közül a legtöbb vendéghely náluk van. A teljes beruházás szeptemberre készül el, akkora felépül a parti létesítmény: kiszolgálóhelyiségekkel, tetőterasz-bárral. Addig mobil irodákkal, zuhanyzókkal és illemhelyekkel működnek. A hosszú és széles, sekély bejáratú természetes sólya a kisebb hajók vízre jutását segíti.

A beruházást méltatta Kollár Lajos, az MVSZ örökös elnöke, és az MKKSZ képviseletében Nyikos András is. A köszöntők után a szónokok nemzeti színű szalag átvágásával adták át az új kikötőt Balatonfüreden.