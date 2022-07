Közreműködött a Magyar Örökség Díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar és a ceremónia után adományokat gyűjtöttek a hátrányos helyzetűek zenei nevelésére, a rászoruló családoknak.

A hívőkkel megtelt templomban az Erdélyből érkezett szerzetest Bérczi L. Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság apátja köszöntötte, és mellette állt Dékány Árpás Sixtus emeritus apát, ciszterci atya is. Böjte Csaba szavai alapján a gazdag ifjúra és történetére gondolt, arra, hogy ha szegényeknek adja vagyonát, úgy lehet igazán gazdag, ám a kapzsiság, a hatalomvágy nem engedi ezt, s azt is felidézte, hogy Jézus Krisztus azt mondta neki, nehéz átmenni a tű fokán. A ferences szerzetes szerint nemcsak a gazdag ifjúról, rólunk is szól ez a történet, nem csak a vagyonosoknak, mindannyiunknak nehéz túljutni a megpróbáltatásokon, a lemondásokon. "Ám Jézus nem erőltet semmit, próbál nemesíteni. Igazán nagyok akkor lehetünk, ha mindenki szolgáivá válunk. Ne köldöknéző, savanyú uborkák kell legyünk, ha gondokat látunk magunk körül, alázattal próbáljuk azokat megoldani" – fogalmazott Böjte Csaba.