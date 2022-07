Az italok mellett sörkóstolókkal, street fooddal és klasszikus fesztiválételekkel várják a kilátogatókat.

A fesztivál ötlete Kóczián László helyi vállalkozótól származik, aki még évekkel ezelőtt a település vezetésével együtt úgy gondolta, egy borvidéken is jól megfér egymás mellett a balatoni bor és a hideg sör egy forró nyári napon. A vállalkozó lapunknak elmondta, nyolc évvel ezelőtt még a programok és a koncertek vonzották ki az embereket, idén pedig a kisüzemi és kraft sörök kínálata.

Kóczián László, főszervező és Ferenczy Gábor, alpolgármester

Forrás: Horváth László/veol.hu

Ferenczy Gábor alpolgármester hozzátette, nagyon örülnek, hogy idén is a település adhatott otthont a rendezvénynek, hiszen most is hatalmas az érdeklődés iránta, nemcsak az alsóörsiek és az ott nyaralók, hanem a szomszédos települések lakói körében is.

Csütörtökön a Dynamite Dudes szolgáltatta az őrült rockabillyt a vendégeknek. A sörfesztivál július 17-ig várja a látogatókat.