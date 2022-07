Ezt is bemutatták a nagyközönségnek, ugyanakkor a villa előtt emléktáblát is avattak a nagy múltú épületben működött egykori Salammbô Yacht Klubnak is emléket állítva, és azon emberfeletti teljesítmény előtt fejet hajtva, hogy Kopár István, a hazai tengeri vitorlázás egyik úttörője innen indult, első magyarként, szóló földkerülő útjára Salammbô nevű hajójával.

Az ünnepi eseményen Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatója beszédében elmondta, amikor az épület felújításába kezdtek, nem gondolták, hogy a történelem jön velük majd szembe. A villa megújítása nem volt egyszerű feladat, egy évig tartott. Elhangzott, miközben zajlott az építkezés, és leverték a régi vakolatot, felbukkant egy régi felirat: Salammbô Yacht Klub. Sinkó Ottó tudott Kopár István hihetetlen hajós múltjáról is, ezért nem is volt kérdés, hogy méltó módon igyekeznek emlékezni.

Forrás: Nagy Lajos / Veszprémi Napló

Kopár István, Balatonalmádi díszpolgára 1990-ben első magyarként szóló földkerülő vitorlázásra indult Salammbô nevű hajójával, aminek tiszteletére avattak emléktáblát a villa előtt. Szót ejtett a Salammbó nevet viselő Balaton 31-es típusú hajóról, annak építőiről. Szerinte az emléktábláknak egyfajta üzenetük van, ami most sem lehet más, mint az, hogy ,,tengerhez, magyar". Azt már mi jegyezzük meg, hogy Kopár István 1965-től vitorlásversenyző. A hivatásos tengerész legnagyobb hajós teljesítménye a Föld körbevitorlázása volt egyedül, egyetlen kikötéssel, a legnehezebb hajózási útvonalon 1990–1991-ben. De más mellett például 1996–1997-ben a Hongkong Challenge Föld-kerülő vitorlásversenyen elnyerte a Sir Edward Heath Kupát a leggyorsabb Föld-kerülő hajó kapitányaként.

Forrás: Nagy Lajos / Veszprémi Napló

A rendezvény után a felújított villát is megtekinthették a meghívottak. Az eseményen tiszteletét tette Fabó Péter, Balatonalmádi polgármestere, Dudás Zsolt, a képviselő-testület tagja és az egykori Kubai villa tulajdonosának leszármazottai is.