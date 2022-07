Bodor Emese Réka paleobotanikus, a Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció tagja, a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, a programsorozat kiemelt célja az ismeretterjesztés. - Szeretnénk első kézből, hitelesen, kutatói szemszögből bemutatni, milyen egy ásatás, hogyan működik a hazai őslénytani kutatás, mik az adott egy-két év legérdekesebb leletei, tudományos újdonságai. Ilyenkor igyekszünk közvetlen kapcsolatot létesíteni a látogatókkal, akik így hiteles forrásból tájékozódhatnak – hangsúlyozta.

Megtudtuk tőle, minden évben egy kicsit más a program, idén két rendezvény is kapcsolódik a szombati naphoz: a németbányai falunap és az iharkúti ásatáshoz kötődő DinoExpó. Utóbbi keretében az alapítvány ismeretterjesztő standdal, kitűzőkkel, tudományos előadásokkal és folyamatos filmvetítésekkel készült. - Remek együttműködést alakítottunk ki az ismeretterjesztő szervezetekkel, így képviselteti magát a Magyar Madártani Egyesület, a Bakony-Balaton Geopark és a Bakonyi Csillagászati Egyesület is – tette hozzá Bodor Emese Réka.

Kiemelte, geotúrán szintén indul mindhárom napon Németh Rita geotúravezető közreműködésével. A program keretében a környék legérdekesebb földtani képződményeiről és a hagyományőrzés jelentőségéről, így a német nemzetiség és a falu történetéről, a környék épített emlékeiről egyaránt hallhatnak a túrázók.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Kisvonattal az iharkúti bányaudvar területét is fel lehet keresni. A helyszínen paleontológus segítségével megismerhetik a látogatók a lelőhely és az ásatás történetét. A bányagödörben az idei ásatásból előkerült legérdekesebb maradványokat lehet megtekinteni, illetve néhány egyéb érdekes csonttal, ősmaradvánnyal, kövülettel is készülnek. Ezeket Ősi Attila geológus, paleontológus, a bakonyi dinoszaurusz-lelőhely egyik felfedezője, a lelőhely kutatásának vezetője mutatja be a helyszínen. Eközben folyamatosan megy az ásatás, meg lehet nézni, hogyan működik mindez a gyakorlatban.

Bodor Emese Réka megjegyezte, az ásatás számos hazai kutatóintézet együttműködésével valósul meg, a nyílt napokon önkéntesek segédkeznek, a DinoExpó alkalmával pedig a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány munkáját is tudják támogatni a látogatók.