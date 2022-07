Kastély mellett, platánfák alatt rendezték meg a Gic Kupát, az ügyességi és erdei kerékpáros versenyt nemrégiben. Rutinosan teljesítették a távokat, hajtották át például az ugratókon kicsik, nagyok. Ami a helyszínen kiderült a biciklizés falujáról, az még lenyűgözőbb: a páratlan párosítás és az összefogás. Kezdjük azzal, hogy Németh Adrienn polgármester büszke rá, Gicen lakik a Vock-család, amelynek három tagja neves kerékpáros versenyeken állt már dobogóra. A település hírnevét öregbítik, sikereik ellenére sem költöztek el innen és ennél sokkal többet tesznek a helyi közösségért. Ők segítették az említett verseny lebonyolítását is, indították a rajtot, mérték az időt, gondoskodtak a biztonságról a nehezebb ügyességi elemeknél, például a sziklakertnél és a raklapokból összerakott hídnál. A Gic Kupára a kétévesek, az ovisok lábbalhajtós járgányaikon nevezhettek be, mások sokkal komolyabb feladatokat küzdöttek le. Mintegy ötvenen vettek részt rajta, a környékbeli településekről is érkeztek együtt kerekező családtagok.

Hosszabb útvonalra az erdőbe mehettek biciklizni, de már az akadálypálya helyszíne sem akármilyen, a természet szépségébe ágyazott. Mostanában divat úgynevezett kerékpáros pumpapályák kialakítása, de a gicieknek nem volt pénzük arra, hogy aszfaltos változatát hozzák létre több millió forintból. Ezért szinte fillérekből készült el a sajátjuk, egy vízelvezető árkot mélyítettek ki tavaly a kastély mellett, így ráadásul az azon gyakorlóknak vastag törzsű platánfák biztosítanak árnyékot a hőségben. Ehhez kellett az összefogás, a kézi munka. Agyagos földet kapott az önkormányzat a szomszédos településről, a lakosok pedig hétvégente ástak, lapátoltak, így készültek a különböző nehezítések, a buckás részek például, ahol hullámszerűen kell haladni a bringával. A helybeliek ötletességét jelzi az is, hogy a versenyek alkalmával sörpadokból, asztalból alakították ki a dobogót és hozzáállásukról, az egymás iránti figyelmükről sokat elárul, hogy minden nevező kapott oklevelet. Ugyanis nem a helyezés a lényeg.

Vockék tavasszal kezdték el a helybeliekkel közös edzéseket. Anyukák, apukák, gyerekek tarthattak velük egyre hosszabb távokra. Különböző szakmák űzői ültek nyeregbe, hajtották a pedált. Az iskoláskorúak gyorsan fejlődtek, erőnlétük, egyensúlyozó képességük is. A nyolcéves lányok, akik még pár hónapja sírtak a meredek lejtő előtt megtorpanva az akadálypályán, nem mertek legurulni rajta, minap már magabiztosan, kellő lendülettel hajtottak át rajta. A kamasz srácok, akik a hétköznapokban talán túlzottan is bátrak, megtanulták, hogy erejüket hogyan tudják kamatoztatni úgy, hogy ne legyenek felelőtlenek. Célokat találtak maguknak, növekedett önbizalmuk. Tehát nem várt eredményekkel járt a szabadtéri mozgás megkedveltetése, az egészséges életmód népszerűsítése, a biztonságos kerékpáros közlekedéshez – iskolába, munkába kerekezéshez – szükséges alapok megtanítása. A fiatalok személyiségére többrétűbben, hosszútávon kihat, ami a Vock-családnak köszönhető. Persze az sem lebecsülendő, hogy gyakorolták a helyiekkel, hogyan kell kezelni a váratlan helyzeteket, körülményeket bringán, mert ezzel a lehető legkisebbre csökkenthető a forgalomban a baleset esélye.

Kikről is van szó? Vock Balázs, az édesapa 35 éve kerékpározik, többszörös magyar bajnok, mountainbike-on is versenyzett, 24 órás futamon vett részt, számos nemzetközi versenyen bizonyított. A kerékpársport nagy nevei közt emlegetik. Mégis szeret átlagosan kerekezőkkel, kezdőkkel is foglalkozni, amikor velük van, akkor is azt teszi, amit nagyon szeret. Sőt, úgy érzi, gyerekei, növendékei akármilyen kicsi sikerei nagyobb örömet jelentenek neki, mint saját érmei. Huszonéves fia, Vock Mátyás a közelmúltban a Balaton-kör kétszáz kilométeres távján, az országúti maraton országos bajnoka lett, négy óra negyvenhét perces idővel. Világbajnokságon is részt vett korábban mountainbike-al. Amit tud, szívesen átadja azoknak is, akik nem készülnek versenyzőnek. Nekik jó kikapcsolódás lehet a biciklizés szerinte és rendszerességre, kitartásra szoktat. Hozzátehetjük: erre ösztönöz az ő példája is. Mátyás szerint bringával olyan szép helyekre lehet eljutni, ahova autóval nem. Gic közelében ráadásul ott vannak a Bakony lankái, emelkedői az állóképesség fejlesztéséhez. Mindenféle terep található a közelben és csodaszép a természet: fenyvesek közt, gázlókon, réteken át, emelkedőkön vezethet az edzés – sorolta. Testvére, a 14 éves Vock András a magyar válogatott tagja, terep- és országúti kerékpárversenyekre nevez. Korát meghazudtoló érettséggel beszélt arról, hogy tekerés közben mindenfélén el tud gondolkodni az ember és kitisztul a feje. Ugyan ő családja révén szinte beleszületett a kerékpársportba, de meg is szerette azt a fajta szabadságot, amit átélhet közben és megszerettethet másokkal is.