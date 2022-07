Felhőtlen szórakozás, jó hangulat várta mindazokat, akik szombaton kilátogattak a nemesgulácsi futballpályára, illetve az ott kialakított közösségi térre, a hagyományos falunapi programok helyszínére.

Reggel kispályás focival indult a nap, majd röviddel ezután a főzőversenyre benevezett csapatok is megkezdték munkájukat. A vendégeket kora délután Tompos László polgármester köszöntötte, majd Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter is üdvözölte a résztvevőket. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, öröm látni, hogy a tavaly pályázati támogatással létrehozott közösségi tér szemmel láthatóan megtalálta funkcióját. - Mi is lehet jobb egy ilyen szép nyár napon, mint az, hogy az ismerősök, a barátok összejönnek egy kicsit és finom ételeket fogyasztanak, hozzá jó bort kortyolgatnak, s közben megbeszélik a mindennapok történéseit - tette hozzá.

A beszédek után Tibi bohóc csodálatos lufi birodalma ejtette ámulatba a gyerekeket, majd szintén nekik szólt a Zajongó zenekar műsora. Az elkészült ételek értékelése, kóstolása után "A két zsivány" duó muzsikált, majd Kardos József biztosította a bulit "kifulladásig". Meg kell említeni a helyi Táncoló Talpak Tánccsoport fellépését is, akik két koreográfiával lepték meg a közönséget. A kísérő programok között meg kell említeni a badacsonytomaji tűzoltóság bemutatóját, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által biztosított kézműves foglalkozást és az örök slágert, a légvárat. A falunapra a környékről is szép számmal érkeztek, egy rövid időre még Márta István zeneszerző is tiszteletét tette délután.

Forrás: Szijártó János/Napló

A hegyesdi programok ünnepi szentmisével kezdődtek délután, az estebédnél ünnepi beszédet mondott Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter. – Egy falunap jó arra, hogy találkozzanak az ott élők, megmérkőzzenek a főzők, a gyerekek játsszanak és szerezhessenek maguknak egy kellemes napot. Azt kívánom Hegyesdnek, hogy lakói ne csak ezen a napon, hanem minden nap érezhessék meg ezt az összetartó közösséget. Legyenek egészségesek és boldogok, hiszen bármilyen nehéz időszak előtt is állunk, háború a szomszédban, infláció a nyakunkon és különféle gazdasági nehézségek, de ha meg tudjuk őrizni az egészségünket, boldogságunkat, szeretteink egészségét, sok baj nem érhet bennünket – mondta a miniszter. Stark Sándor polgármester köszöntőjében hálásan szólt a falunapot támogatók segítségéről, a főzőversenyen részt vevők aktivitásáról, megköszönte valamennyiük hozzáállását, majd a miniszterrel együtt átadta a főző- és lángossütő verseny résztvevőinek az emléklapokat.

A falunapi események között a keszthelyi Horváth Csaba retro játék gyűjteményének kiállítása szerepelt, fellépett a Bokafogó Néptáncegyüttes amelynek tagjai mini táncházat is tartottak, bemutatkozott a Nyirettyű Népzenei Együttes. A Monostorapáti Nagyikák sramlit, néptáncot és cigány táncot jártak, zenélt a Hársfa trió, de volt borkóstoló, óriás sakk, lengő teke, csocsó, ping-pong és mozi is. A gyerekek kedvét a légvár, az arcfestés, a kreatív foglalkozások sora kereste és lovaskocsizhattak.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Sáskán idén is elismeréseket adtak át a kiemelkedő teljesítményeket nyújtó polgároknak.

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő a település kedvességét dicsérte. – Sáska zsákfalu, de ez nem azt jelenti, hogy jelentéktelen település lenne, hanem azt, hogy aki idejön, az garantáltan jól érzi magát. Hiszen nincs átmenő forgalom, aki idejön, itt él, vagy csak nyaralója van, az biztosan szándékosan választotta ezt a kisközséget. Hogy mennyire jól döntött, azt bizonyítja ez a falunap is, ahol nagyon sokan vannak, jó a műsor, finom étel mellett telik az idő – mondta a miniszter jó kívánságai mellett.

Horváth Bence polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az ünneplők sokaságát láthatja a falu napján és a miniszterrel együtt adtak át elismeréseket azoknak, akik kitartó munkával szebbé tették, virágosították a települést. A polgármester méltányolta, hogy a közterületek, a szobrok, emlékművek folyamatosan megújulnak, egyre szebbek.

Az esemény délután Kondérbűvölő szórakoztató mix-szel kezdődött Dj. Progbalutól, miközben a fakanál forgatók főzőversenyen mérettek meg. Fellépett a Sümegi Hastánc Egyesület, a Nyirettyű Népzenei Együttes, amelynek tagjai Erdélytől Rábaközig gyűjtött hangszeres, énekes talpalávalóval érkeztek. Szabó Csaba a bakonyi pásztorokkal beszélgetett, majd Holnap hajnalig címmel retro-musical-operett egyveleg szórakoztatta a vendégeket Palotás Ágnes és Kóbor Tamás előadásában. A gyerekek a Fanyűvő játszóházban és kézműves foglalkozáson szorgoskodtak, arcot festettek. Nagy érdeklődés kísérte a Rozsdamarók Veteránmotoros Egyesület és a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság bemutatóját. A napot szabadtéri bál zárta a Crazy zenekarral.