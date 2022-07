Az önkormányzati nyári napközis tábort tizenhatodik alkalommal szervezték meg idén, a program helyszíne a Deák Ferenc Általános Iskola. Bázsa Botond saját forrásból 120 jégkrémet vitt a táborozóknak hétfőn. A diákok csokoládés és vaníliás jégkrém közül választhattak, míg a tejérzékenységgel küzdők víz alapú jeges finomságot kaptak.

A jégkrémet Bázsa Botond és Horváth Miklós osztották ki a gyermekeknek

Forrás: Nagy Lajos / Veszprémi Napló

Horváth Miklós táborvezető elmondta, a gyermekeknek színes programokat szerveztek: kirándulásokon, állatkerti látogatáson is részt vettek, csütörtökönként moziba mentek, emellett kézműves foglalkozásokat és Ki mit tud?-ot is rendeztek, a héten pedig egy strandolás is a tervek között szerepel. Az öthetes tábor július utolsó péntekjén zárul.