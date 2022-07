Hozzátette, a veszprémi adatsoron is kirajzolódik az éghajlatváltozás hatása: míg 2000 előtt egy átlaghőmérséklet feletti júniust jegyzett fel a szakember (1979-ben) az utóbbi évtizedekből, addig az ezredforduló óta eltelt időszakban 14 évben haladta meg a júniusi középhőmérséklet a sokévi átlagot. – A hónapban hat nap kivételével valamennyi nap melegebb volt az átlagnál: az időszak elején az eltérés négy fok körül ingadozott, a hónap végén a különbség elérte az 5–7 fokot is. A legmelegebb napon, 29-én 34,0 fok volt a csúcshőmérséklet a repülőtéren, ami mindössze 0,1 fokkal maradt el a tavaly ugyanezen a napon mért, rekordot jelentő csúcsértéktől – részletezte Kovács Győző. A szakember elmondta, az összehasonlító mérések igazolják, hogy Veszprém belső területei az úgynevezett városi hősziget hatása miatt júniusban átlagosan 1,4 fokkal melegebbek a repülőtéri adatokhoz képest. Nem volt ez másként idén sem, a hőségriadós napokon átlagosan egy fokkal volt melegebb a napi középérték, mint a repülőtéren.

A júniust a magas hőmérséklet mellett az időben és térben is szélsőséges csapadékeloszlás jellemezte. Kovács Győző elmondta, a repülőtéri mérések szerint a múlt hónapban összesen 85,4 milliméter csapadék hullott, ami 23 százalékkal magasabb az átlagnál. Az eső jellemzően a hónap első tíz napján esett, ezután a magas hőmérséklet, az alacsony páratartalom és az erős párolgás együttes hatásaként visszatért az aszályhelyzet. A meteorológus arról is beszélt, Veszprém város belső területein kevesebb, csupán 50–60 milliméter esett a hónap során, míg Gyulafirátóton villámárvízzel kellett megküzdeni. A városrész mélyebben fekvő részeit nem a lehullott csapadék, hanem a Bakonyból lezúduló áradat öntötte el, amelyre a régi feljegyzések és a közelmúlt tapasztalatai szerint is többször volt példa az elmúlt másfél évszázadban.