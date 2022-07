A MÁV–Volán-csoport a meglévő menetrendet kiegészítő autóbuszjáratokkal, 50 százalékos utazási kedvezménnyel és kombinált díjtermékkel segíti a július 22-31. között Művészetek Völgy fesztiválra utazókat, közölte a vállalatcsoport. Hozzátették, a Volánbusz a Budapest–Veszprém–Tapolca útvonalon Vigántpetend és Kapolcs érintésével kétóránként közlekedő országos autóbuszjáratok által jelenleg is biztosított közvetlen eljutási lehetőségeket a fesztivál időtartama alatt Veszprém vasútállomás–Pula–Vigántpetend–Kapolcs–Monostorapáti–Tapolca viszonylatú gyorsjáratokkal egészíti ki. A naponta kétóránként Veszprém és a fesztiválnak otthont adó települések között közlekedő autóbusz-járatok menetrendi kínálatát kiegészítő autóbuszok a veszprémi vasútállomáson a főváros és Zalaegerszeg felől érkező és oda visszainduló Göcsej InterCity-járatokhoz, valamint a Győr felől érkező és oda visszainduló személyvonatokhoz is csatlakozást biztosítanak. A vállalatcsoport utazási kedvezményeket is kínál a közösségi közlekedést választó fesztiválozóknak.