A Füredi utca négyszáz méteres szakaszán megújították a burkolatot és új szegélyt építettek ki, felújították az utca buszmegállóját, és az utca keleti oldalán 300 méteren megújult a járda is. A Hunyadi János utcának 300 méteres szakaszát korszerűsítették, és az út mindkét oldalán térkővel burkolták a járdát. A két útszakasz felújítása mintegy 250 millió forintba került, mondta el Kovács Áron, aki emlékeztetett, a kormány által finanszírozott Modern városok program keretében 16 kilométer út újulhat meg Veszprémben. A képviselő köszönetet mondott a lakóknak, hogy türelmesen viselték a felújítási munkálatokat. Kitért arra is, a választókerületben még várhatóan idén felújítják a Cserepes utcát, az Almádi útnak a városba bevezető szakaszát, és Szabadságpusztán az Alsóerdő utcát.

Körmendy Zoltán, a kivitelező mérnöke kiemelte, a Füredi utcában önszintezős aknafedlapokat építettek be, amelyek jobb teherbírásúak, és ezzel hosszú távon is elkerülhető a fedlapok megsüllyedése. Hozzátette, a Hunyadi utcában pénteken fejeződtek be az aszfaltozási munkák, a jövő héten a kiegészítő munkálatok elvégzésével ér véget a beruházás.

Kérdésünkre Kovács Áron elmondta, a felújítás után sem változik a forgalmi rend a Hunyadi utcában, így az továbbra is egyirányú marad a Dugovics utca felé.