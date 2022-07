A közösségi tereket, amelyek elkészültére régóta várt a közösség, Karnics Miklós önkormányzati megbízott, a beruházás felelőse ajánlotta a helyiek figyelmébe, aki örömét fejezte ki, hogy ismét egy közösségi létesítménnyel bővült a városrész. Hozzátette, hogy folytatódnak a beruházások, a bányakertet rendbe tették, az utcák felújítása folyamatos, a vízelvezetés is egyre több helyen megoldódik.

Schwartz Béla polgármester kijelentette, hogy a várost elvek mentén vezetik. Az egyik elv, hogy minden városrész önállóan működjön, legyenek intézményei, és közösség, amely a lakosokat összefogja.

Ajkának kilenc városrésze van, Padragot és Csékútat külön tartják számon. Az Ajka várossá nyilvánítása 60. évfordulója idején megalakult Csékúti Baráti Kör szervezi a civil életet. A most átadott épület a baráti kör központja. Az épületet a kisajátítás során 10 millió forintért szerezte meg a város, miután a tulajdonossal a tárgyalások nem vezettek eredményre. A közösségi teret tovább kívánják bővíteni, szükség volna egy parkolóra is. A teret már az átadás előtt a baráti kör oszlopos tagjai, Paksa Jenőné és Bencsay Antalné otthonossá varázsolta.

A jelenleg átadott kerti kiülő és szalonnasütő a Városszépítő Egyesület CLLD-pályázatából, a játszótér az Ajka60 versenyen nyert pénzből készült el. A polgármester köszönetet mondott Varga Károlynak, a városszépítők elnökének, Varga Andreának, az Ajkai Kapocs munkaszervezet-vezetőjének és mindazoknak, akik támogatták annak létrejöttét.