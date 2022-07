– Településünk önkormányzati képviselői jól tudnak együtt gondolkodni, a célok közül, amiket három éve együtt megfogalmaztunk, jó pár megvalósult. Például parkoló épült az óvoda és az iskola épülete előtti szakaszon. Virágosítottuk a környéket, jó ránézni erre a részre és szabályosan, könnyedén lehet leparkolni, amire nagy igény volt. Az Ányos utcát pedig a Magyar falu program pályázata révén újítottuk fel. Testületünk fontosnak tartja a közösségépítést is, ám e szándék jegyében formálódó törekvéseinknek eddig nem kedvezett a koronavírusjárvány – mondta el Szirbek Tiborné, aki 2019 óta polgármester Nagyesztergáron és hozzátette: a nemrég ugyancsak pályázati forrásból felújított tornacsarnokot nemcsak az iskolások használhatják, kulturális rendezvényeket tarthatnak itt, próbái során benne gyakorolhatnak a nagyesztergári Ritmustánc- és Mozgásművészeti Egyesület tagjai. Ők a hétvégi Lángosfesztiválon is fellépnek.

Forrás: Önkormányzat

Az önkormányzat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kiírása nyomán nyújtott be pályázatot a Pajta-programra. Így július 30-án Lángosfesztivált tartanak, másnap német nemzetiségi napot. A részletes programok internetes oldalunkon (veol.hu) is megjelentek. A polgármester a Pajta-program lényege kapcsán elmondta, hogy Nagyesztergár régen is összetartó sváb településnek számított, mára sok új lakója lett, és nekik, a környező községekben lakóknak szeretnék megmutatni nyitottságukat a külvilág felé, mert a hagyományok felelevenítése ilyen módon kapcsolhatja össze napjainkban az embereket. Arról szintén beszélt, hogy Bad Kreuznach a németországi testvértelepülésük, a Rajna-vidéken található – húsz éves ez a kapcsolat. A bornapokra szokták oda meghívni őket, s ha felajánlják, sütnek a programok keretében, mindig azt kérik, lángost készítsenek. Ezért ez az étel fesztiváljukon főszerepet kap. A hétvégére egyébként a bakonyi faluba delegáció érkezik Bad Kreuznachból.