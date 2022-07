A nyaranta megrendezésre kerülő program fő célja nem változott: bemutatni a Lovasra és környékére jellemző borokat, és a programokon keresztül megismertetni történelmük egy-egy részletét. A pénteki nyitó nap Balatoni képek – Nagy Gyula centenáriumi kiállításával startolt, majd az érdeklődők a Bonita táncegyüttes fellépésén tapsolhattak.

- Örülök, hogy ápolják a hagyományokat a településen, hiszen a lovashagyományok is hozzájárulnak ahhoz, hogy magyarok vagyunk itt, a Kárpát-medencében - mondta a XXII. Lovasi Napok megnyitóján beszédében Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, aki azt kívánta, hogy a jövőben is pandémiamentesen, minden gond nélkül tudjanak szórakozni a helyiek is.

Kontrát Károly a település hagyományőrzését méltatta

Forrás: Juhász-Léhi István/Napló

Ezután Fazekas Gábor, a település polgármestere lépett színpadra, és Kondorosi Évának díszpolgári címet adott át a település nevében. Ő lett a település első díszpolgára.

Elhangzott, Kondorosi Éva Balzan-díjas és Széchenyi-díjas biológus kutató. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, továbbá nemzetközi tagja az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának, a Francia Mezőgazdasági Akadémiának, a Leopoldinának (német tudományos akadémia), az Academia Europaea-nak, az Európai Mikrobiológiai Akadémiának. Kutatási területe a növény-baktérium szimbiózis, szimbiotikus nitrogénkötés, fejlődésbiológia, kémiai ökológia. Kutatómunkája a pillangósvirágú növények és rhizobium baktériumok szimbiózisára, a biológiai nitrogénkötés megismerésére irányul. Kutatásai számos alapvető felfedezéshez vezettek a szimbiózis, valamint a mikrobiológia és a növényi fejlődésbiológia területén.

A polgármester hozzátette, a professzor asszony – aki emlékplakettet is átvehetett - családjával lovasi kötődésű.

Kondorosi Éva meghatottan beszélt arról, hogy évtizedek óta több szállal kötődik családjával a faluhoz, ahol a lánya is felnőtt.

- Számomra Lovas a béke és a boldogság szigete – fogalmazott.

Másnap ételfőző versennyel kezdődött a nap, majd az egész napos programkavalkádott utcabál zárta.