A Tési Tömegsport Klub szervezésében számos program közül választhattak az érdeklődők. Délelőtt bringatúrákon vehettek részt a mozogni vágyók, délután pedig gokartozás és spinningedzés volt az „étlapon”, de Pintér József baleset-helyszínelő és Kóti László ötszörös ironman is tartott előadást.

A bakonyi kistelepülésen a közelmúltban alakult meg a Tési Tömegsport Klub, melynek elnöke Pintér József baleset-helyszínelő, aki civilben teremkerékpáros edzéseket is tart, igen nagy sikerrel. Ebből nőtte ki magát az első Tési tekerős nap, amelynek időpontját a nyári szünet kezdetére időzítették, hogy a tési és környékbeli fiatalok még a nyaralás előtt részt vehessenek az eseményen. A szervezők kiemelték: a szórakoztatás mellett fontos céljuk, hogy a gyermekek, fiatalok megismerkedjenek a szabályszerű és biztonságos közlekedéssel.

Erről és többek között a bukó­sisak használatának fontosságáról is beszélt előadásában Pintér József, aki szerint minden baleset megelőzhető lenne, ha betartanánk a szabályokat és odafigyelnénk a biztonsági felszerelésekre.

Nagy sikere volt a bringatúrának és a kerékpáros akadálypályának is, ahogy sokan kíváncsiak voltak az ötszörös ironmantávot teljesítő Kóti László élménybeszámolójára is. A rendőrség szintén kitelepült a rendezvényre, bukósisakokkal és gokartokkal erősítették a tési bringás napot.