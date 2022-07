A közgyűlés a napokban fogadta el a parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ennek részeként kezdeményezték annak a Kádár utcai területnek az ingatlan-nyilvántartási rendszerben foglalt rendeltetési jellegének megváltoztatását, ahol az elmúlt hónapokban száz férőhelyes parkolót alakítottak ki.

A 6500 négyzetméter alapterületű ingatlan egy része korábban nem volt beépítve, másik részén egy leromlott állapotú sportpálya volt. A parkoló megépítését az EKF keretein belül hazai forrásból, bruttó 190 millió forintból végezte el az önkormányzat.

Októbertől nemcsak ez az új parkoló kerül a díjköteles várakozási területek közé a zöld zónában, hanem a József Attila utca jobb oldala az Egyetem utcától a Kádár utcai kereszteződésig, valamint az Almádi út mindkét oldalán kialakított parkolók a Budapest úti és a Bajcsy-Zsilinszky Endre úti körforgalmak között, beleértve az Ady Endre utca 3–5. és a Muskátli utca 2–8. előtti parkolókat is.

A rendelet kitér arra is, hogy a Csermák-zeneiskola és az Erzsébet sétány közötti parkoló megszűnik: ahogyan erről lapunkban beszámoltunk, a Zöld város projektben park épül ezen a területen játszótérrel és sétánnyal. Az autósok az egykori egyetemi teniszpályák helyén épülő 200 férőhelyes mélygarázsban tudnak majd parkolni. A létesítmény az Egyetem utca felől lesz megközelíthető, a fejlesztés várhatóan 2023 tavaszára fejeződik be.