Valamennyi korosztály talált megfelelő szórakozást, különböző programok közül válogathatott a falu apraja-nagyja. Itt járt a családok és a gyerekek nagy örömére Rudi bohóc vidám műsorával, majd elindult az idén először megrendezett I. Parasztolimpia. Első alkalommal hirdették ki az egyéni versenyzők közül a Falu Sihedere címet, melyet Papp Brendon nyert meg, a Falu Bikája pedig Kisvárdai Dávid lett. Csapatversenyben az Erőgépek csapata bizonyult a legjobbnak. A versenyszámokban több egyéni résztvevő jeleskedett: egyéves kortól ügyeskedhettek a versenyszámokban, melyek közül a zsákban futás, mocsárjárás, szögbeverés, fafűrészelés, gumicsizma-hajítás, ostorcsattogtatás, talicskaszlalom, szénabála-gurítás szerepelt. A legfiatalabb versenyző az anyjával együtt versengett, csak 1,5 éves volt, az olimpia legfiatalabb résztvevőjeként kapott díjat. Hagyományteremtés céljából szeretnék a szervezők, ha valamennyi közeli településen is kedvet kapnának hasonló verseny lebonyolítására.

A balatonfüredi lovasrendőrség vonult be a rendezvénytérre a gyerekek és a lovas barátok legnagyobb örömére. A kavalkád alatt a családok apraját a Fanyűvő játékpark, a Mosolyvár játszóház szórakoztatta, volt kavics-, arc-, valamint csillámfestés. Színre léptek a katonai hagyományőrzők is, akik bemutatójukon kívül a helyiek segítségével együtt készítették el a búcsúnapi bogrács menüt, a vörösmáli dűlő remekét. A helyi főzőasszonyoknak köszönhetően lángost és palacsintát ehetett, aki megéhezett. Zenei hangulatot Sári Attila zenész biztosította a szabadtéri programon. A kultúrházban este Buch Tibor és a Horváth testvérek, Péter és Elemér fergeteges, táncra perdítő muzsikája várta a szórakozni vágyókat, majd búcsúi bállal zárult a rendezvény a Vörösmáli Parkoló színpadán, a talpalávalót Dj. Gringo biztosította.