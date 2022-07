A Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár aulájában rendezett vetélkedőt Dorner László alpolgármester nyitotta meg a résztvevőket köszöntve. Mint mondta, fontos az ember és a természet harmonikus kapcsolata, amelyben sajnos az ember maradandó sebeket ejt, pedig amit kap a természettől, azt meg kellene őriznie.

Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke köszöntőjében elmondta, hogy Fekete Istvánról beszélni könnyű, ha megmaradunk azoknál a felszínes sztereotípiáknál, amelyeket a rendszerváltás előtti rezsim engedélyezett számára. – Ifjúsági író, állatregényíró, jobb esetben természetíró. Ha azonban az életművet figyelmesebben szemügyre vesszük, akkor látjuk, hogy sokkal mélyebb, gazdagabb a hagyatéka az imént említetteknél. A föld embere volt gazdatisztként, de íróként szintén megmaradt annak. Nyílt szívvel, segítő szándékkal fordult mindenki felé, olykor vállalva a kockázatot is – mondta az elnök.

Az idei verseny főszervezője Szabados Gyuláné volt. Kilenc csapat érkezett a vetélkedőre Budapestről, Zalaegerszegről, Szegedről, Győrből, és megmérettek veszprémiek és várpalotaiak is a helyiek mellett. Olyan versenyző is akadt, akinek segítség kellett a helyszínre érkezéshez. Jól jött a barátok és a vakvezető kutya támogatása.

A versenyzőknek a Csend című művet kellett memorizálniuk. A zsűriben Garamvölgyi Annamária, a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában szakosztálya elnöke, Csehné Huszics Márta, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete elnöke, Mező Jánosné, az Életet az Éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete elnökhelyettese és Vargáné Parrag Leonóra, a Padragkúti Művelődési Ház művelődésszervezője bírált, az elnök Szőke László, az Országos Fogyatékossági Tanács titkára, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogyatékosságügyi osztályvezetője volt.

A négy feladatsor feladványait legsikeresebben az ajkai Látássérült Klub tagjai oldották meg, Laczi Ilona, Vadász Zsuzsa, Csákány Lajos és Vizi István versengett.

A második helyezett Győr-Moson-Sopron megye csapata, a harmadik Zalaegerszeg 1. számú csapata lett. A díjakat Vallerné Horváth Andrea és Pálinkás Istvánné, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Ajkai Kistérsége elnöke adta át.

Az eseményen Tóth Lászlóné és Molnár Csabáné verssel idézte fel Fekete István érzelemvilágát. A közelmúltban elhunyt Németh Márta egy régebbi visszaemlékezése is elhangzott. Verseny közben a klub jubileumi albumát is megtekinthették a résztvevők, felidézve a 2001 óta létező versenyt. A több mint 320 oldalas összeállítás nagy sikert aratott, örömmel lapozgatták a résztvevők.

A vetélkedő végén az író iránti tisztelet jeléül megkoszorúzták a lámpáknál álló emlékhelyet, ahol Fekete István egykori családi háza állt. A hely gondozója Sallai Jánosné.