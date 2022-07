Mint arról Bélafi Károly alpolgármester a Naplónak beszámolt, a falunapon voltak ügyességi- és sorversenyek, aszfaltrajz-verseny, görkoris-, és rolleres megmérettetés is. Nagy siker volt a rendőrségi biztonsági öv szimulátor, amelyre a környező településekről is érkeztek érdeklődők. Zajlott az élet a kézműves sátorban, nemezelni csakúgy lehetett, mint arcot festeni. A Zeneoviban kicsik és nagyok ismerkedhettek a hangszerekkel. Ugyancsak siker volt a “Kis Gazdi Képző”, amely interaktív kutyaoktatás volt a balatonfüredi Academy Dog Kennels Kutyaiskolával. Azok, akik a gyerekek, akik nem csúszdáztak, vagy nem az ugrálón mulatták az időt ingyen fogyaszthattak finomságokat, így üdítőt, és jégkrémet is.

A Kultúrházban kora délután pezsdült fel az élet. Nem is csoda, hiszen a Sose Bánd Színjátszók: Tojásmese, Muzsikáló tehetségeink című darabbal készültek, amit aztán több is követett, a közönség nagy örömére. Így a 4 pösze lányról, és Beteg a disznóról is megemlékeztek a színjátszók. Nagyszerű műsort adott a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar, amit vacsora követett, majd késő estig Schalbert Nándor zenélt.

Kiderült az is, hogy jótékonysági süteményvásáron is adakozhatott a vendégsereg, amelyet a Hidegkútért Egyesület kezdeményezett. A napot egy bensőséges hangulatú esemény fűszerezte, hiszen Díszpolgári címet vehetett át Ther Antal, amit Kriszt András polgármester, és Bélafi Károly adott át a község köztiszteketben álló tagjának. Ther Antal - sok más mellett - négy cikluson át volt a helyi önkormányzat képviselője.