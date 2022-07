A Bakonykarszt Zrt. válaszában kifejtette, hogy 2020. óta Magyarországon folyamatos csapadékhiány tapasztalható. A jelenlegi veszprémi meteorológiai mérések alapján megállapítható, hogy az elmúlt két-két és fél évben összesen, mintegy háromnegyed évnyi időarányos csapadékmennyiség hiányzik a vízkészleteinkből.

A közel három éve tartó szárazság oda vezetett, hogy az idei nyárra több patak, és forrás is elapadt, továbbá néhány sekélyebb mélységű tározó is kiszáradt, karsztvíz szintjeink folyamatosan csökkennek. Ezek a meteorológiai viszonyok jelentősen befolyásolják életünket, ahogy arról több híradásban is beszámolt a média, az elmúlt napokban.

Hangsúlyozzák: át kell gondolni az egész ország – így a Bakonykarszt Zrt. – területén lakóknak is, hogy milyen vízhasználati tevékenységekkel tudjuk enyhíteni a vízhiányt, hogyan tudunk alkalmazkodni a kialakult időjárási viszonyokhoz. Szerintük a legfontosabb, hogy szemléletváltásra van szükség a csapadékvízzel való gazdálkodás területén mindenkinek. Jelen körülmények között rendkívül fontos a területünkre lehulló csapadékvizek gyűjtése, helyben tartása és beszivárogtatása. A beszivárogtatás azért fontos, hogy a felszín alatti vízkészleteink regenerációján, utántöltődésén javítsunk. A lehulló csapadékvíz gyűjtése-visszatartása pedig egyrészt a zápor csapadékból adódó vízkárokat (villámárvíz) enyhíti, másrészt öntözővizet biztosít.

- Ezért ezúton is kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy a lehető legkisebb mértékben burkolják le „zártan” a tulajdonukban lévő ingatlanok területét, ezzel is elősegítve a csapadék hatékonyabb beszivárgását, továbbá a csapadékvizet (első sorban a tiszta tetővizeket) lehetőség szerint gyűjtsék össze minél nagyobb arányban, amit később növények locsolásra lehet használni. Javasoljuk, hogy tudatosan használjuk a csapvizet, például nyári időszakban kerüljük a vezetékes vízzel történő gépjármű mosásokat, szilárd burkolatok locsolását vagy udvari medencéinknél részesítsük előnybe a vízforgató-vízszűrő rendszereket - írta válaszában a társaság a Naplónak.

Ugyanakkor a média több ízben foglalkozott a napokban azzal, hogy Magyarország egyes településein komoly, akár több napig tartó vízhiány léphet fel. E problémának elsősorban az az oka, hogy egyes települések lakosszáma, ezzel együtt a vízigénye az utóbbi években drasztikusan megnövekedett és ez a növekedés nem járt együtt a vízellátó-rendszerek fejlesztésével, bővítésével. Bár legutóbbi hőségriadó alkalmával a Bakonykarszt működési területén nem fordult elő vízhiány, zavartalan volt a vízszolgáltatás, azonban több olyan potenciálisan veszélyeztetett település, illetve vízellátó-rendszer van, ahol a több napig tartó hőség alkalmával a folyamatos vezetékes ivóvízellátás nehezen biztosítható.

Ezen veszélyeztetett vízellátó-rendszereink a következők: Vászolyi ivóvízellátó-rendszer (Vászoly), Márkói ivóvízellátó-rendszer (Márkó), Pécselyi ivóvízellátó-rendszer (Pécsely, Balatonszőlős), Somlóvásárhelyi ivóvízellátó-rendszer (Somlóvásárhely, Somlójenő), Balatoncsicsói ivóvízellátó-rendszer (Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár, Mencshely, Dörgicse).

Kiemelték azt is, nagyon fontos, hogy az országosan kihirdetett hőségriadó időszaka alatt minden fogyasztónk vízfelhasználása fokozattan takarékos legyen ezeken a településeken, mert a jelenlegi technológiai kialakítás mellett csak így biztosítható, hogy eljusson az egészséges ivóvíz minden egyes háztartásba.

Megtudtuk azt is, hogy minden nap, a nap 24 órájában figyelik és elemzik a vízellátó-rendszereken zajló folyamatokat. Amennyiben kritikusnak ítélik meg a víztermelési és -fogyasztási adatokat, vízkorlátozás bevezetésére tesznek javaslatot az ellátásért felelős önkormányzatok részére. A vízkorlátozás kihirdetése és bevezetése és az érintett Önkormányzatok feladata.

- Általában elmondható, hogy területünkön a vízkorlátozásokra eddig csak ritkán és a legenyhébb szinten került sor. Az első fokú vízkorlátozások alkalmával kerülni kell a csapvízzel történő gépjármű mosást, a burkolt felületek locsolását, hűtését, mosását, továbbá a gyepfelületek öntözését, az ültetvények nagymértékű locsolását és az udvari medencék töltését - írták válaszukban.

Ezúton is kérnek minden felhasználót - amennyiben az önkormányzatok kénytelenek a vízkorlátozással élni – tartsák be az előírt ívóvíz felhasználással kapcsolatos szabályokat ezen időszakokban, annak érdekében, hogy a mindennapi szükséges vízmennyiség biztosítható legyen, minden lakos számára.