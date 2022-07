A Modern Városok Program keretében várhatóan 16 kilométernyi útszakasz újul meg Veszprém-szerte. A fejlesztési csomag első üteme befejeződött, mondta el Hegedűs Barbara alpolgármester, a 12. választókerület önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP). Ennek részeként kapott új burkolatot a Csererdei út 650 méteres szakasza, és újult meg több mint 400 méteren a járda. Az úttesten korszerű önszintezős aknafedlapokat építettek be, míg a teherbírási problémákat a szakemberek a pályaszerkezet megerősítésével kezelték. Hozzátette, a jutaspusztai Major utcában közel 500 méteren készült új aszfaltburkolat. Ahogyan arról lapunkban is beszámoltunk, ugyanebben a körben készült el a Hunyadi és a Füredi utcák felújítása is. Egyes útszakaszok esetében nemcsak a burkolat újul meg, hanem a csatornahálózat, valamint a járdák is. Hegedűs Barbara kiemelte, az útfelújítási program folytatódik, a második ütemben a Jókai utca, a Horgos utca, a Völgyhíd tér, a Brusznyai Árpád utca, az Óvári utca, a Jutasi út és a szabadságpusztai Alsóerdő utca újul meg. Megjegyezte, a Völgyhíd téren és a Jutasi úton már a héten megkezdődnek az építést megelőző bontási munkálatok.

– A Fidesz–KDNP képviselői nevében kijelenthetem, hogy mi a veszprémi családokért dolgozunk, és egyetlen dologban hiszünk: az elvégzett munkában – fogalmazott az alpolgármester, aki a munkálatok miatt a lakosság türelmét és megértését kéri.