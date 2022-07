A munkálatokat tavaly szeptemberben kezdték el, az átmeneti téli szünet után márciusban folytatták azokat és májusban fejezték be a kivitelezést. A Festő utca egyik oldala Bázsa Botond, másik oldala Halmay Gábor önkormányzati képviselő választókerületéhez tartozik. Bázsa Botond elmondta, a leromlott állapotú utca mintegy 270 méter hosszú szakaszon újult meg. A munkálatok során aszfaltoztak, járdát alakítottak ki és zárt csapadékvíz-elvezető rendszert építettek ki. Megjegyezte, az útépítés lehetővé teszi, hogy egy mentőautó vagy egy kisebb hulladékgyűjtő jármű is elférjen rajta. Halmay Gábor kiemelte, nyolc új parkolóhelyet alakítottak ki a felújítás során, valamint zöldfelületeket is létrehoztak. Hozzátette, a Festő utcát teljes hosszában egyirányúsították a Dózsa György utca felől a Jókai utca felé. Felidézte, többször egyeztettek az utca lakóival a fejlesztés során a logisztikai kérdésekről – szemétszállítás, parkolás –, valamint arról, hogy például a villany- vagy vízbekötések hol kapjanak helyet.

Forrás: Penovác Károly/Napló

A képviselő reményét fejezte ki, hogy a háború okozta gazdasági nehézségek ellenére is megújulhat a közeljövőben a Jókai utca, valamint mindkét képviselő körzetében további utcákat újíthatnak fel a programban támogatásával. A beruházás összköltsége mintegy 110 millió forint volt. A rekonstrukciót a kormányzati Modern Városok Programban végezték el.