A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél érdeklődtünk arról, hogy a külön szintű csomópont fel- és lehajtó ágain mikortól közlekedhetnek az autósok. Válaszukban azt írták, a Veszprém–Körmend irányú ágat július 13-án, szerdától használhatják a közlekedők, a csomópont déli oldalán lévő ágak a kivitelezés előrehaladásának ütemében, fokozatosan lesznek átadva. A Balatonfüred irányából a megyeszékhelyre tartó autósoknak némi kitérőt kell tennie a 73-as útról letérve a logisztikai központ előtti körforgalomban. Ezzel kapcsolatban a beruházó kérdésünkre közölte, a jelenlegi forgalomelterelés ideiglenes, és várhatóan őszig lesz érvényben. Tájékoztattak arról is, július 13-tól a Stop Shop bevásárlóközponthoz is be lehet hajtani a 8-as főút felől, ugyanakkor a bevásárlóközpontból megszűnik a kihajtás a nyolcas útra. Ez azt is jelenti, hogy az autósok a jövőben már csak az Almádi csomóponton keresztül érhetik el a 8-as utat az üzletközponttól.