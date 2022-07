Az öt hétig tartó programot – amelyre azok az 1-7. osztályos tanulók jelentkezhettek, akik veszprémi általános iskolába járnak, és bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek – 16. alkalommal szervezték meg.

A napközis tábor június 27-én kezdődött és július 29-ig tart, a helyszíne ezúttal is a Deák Ferenc Általános Iskola, mondta el Horváth Miklós táborvezető. Hozzátette, átlagosan kilencven diák vesz részt a hétköznapokon reggeltől délutánig tartó táborban.

A gyermekeknek igyekeznek tartalmas programokat szervezni. A diákokat állatkerti látogatásra vitték, Veszprémben kisvonatoztak, és akár heti több kirándulás is szerepel a kínálatban: a nebulók részt vehettek balatoni hajókázáson, tihanyi, balatonfüredi és várpalotai kiránduláson is, valamint bakonyi túrán. A Deák iskolában sport- és kézműves foglalkozásokat szerveznek, a napokban moziban voltak, és Ki mit tud?-ot is tartottak.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Horváth Miklós mellett hét-tizenkét pedagógus felügyel a diákokra, attól függően, hogy az adott napon hányan vesznek részt a táborban. A diákok többsége, közel háromnegyede alsó tagozatos, jegyezte meg a táborvezető.