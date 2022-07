A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával második éve megrendezett “Tiszta Balaton, tiszta művészet” szezonnyitó eseménye nagyszabású kupakgyűjtő akcióval, gyerekeknek szóló kreatív újrahasznosító workshoppal és rádiós élő showműsorral adott színes ízelítőt az idei programsorozatból. A gyűjtés látványos szimbóluma a Kupakabana névre keresztelt kishajó: a lelkes környezetvédők ebbe dobhatják a műanyagkupakokat, amelyekből aztán hasznos tárgyak készülnek. A vitorlás néhány hétig a Nekem a Balaton mellett horgonyoz és gyűjti a kupakokat a művészeti alkotásokhoz. A PET-palackokat lezáró kis műanyagdarabok ebbe kerülhetnek. Illik ez a szemlélet a Nekem a Balatonhoz, Ördög Nóra és Nánási Pál hazai termelők portékáit kínáló balatonakarattyai delikát kisboltjához, ahol saját gasztrotermékeket szolgálnak fel, reggelizni lehet.

– Életünkben hasonlóképp van jelen a környezetvédelem, mint a legtöbb családban. Például szelektíven gyűjtjük a hulladékot otthonunkban és akkor is, ha a Balatonnál vagyunk. Évek óta szódagépben készítünk buborékos vizet és vízszűrőt használunk, ezért nem veszünk műanyagpalackokba töltött ásványvizet. Így eleve kevesebb szemét keletkezik nálunk. A gyerekeink az iskolában gyűjtik az ezzel kapcsolatos tudást, szívesen emlékeztetnek rá minket, mit tehetünk még a fenntarthatóságért, számos ezzel kapcsolatos gondolattal jönnek haza. Előfordult, hogy ők szóltak, ha úgy vélték, sokáig folyatom a csapból a vizet. Örülök, hogy e téren tudatosak – mondta el Ördög Nóra televíziós műsorvezető és rögtön megemlítette, hogy lánya, Mici igazi újrahasznosító, újragondoló, sok mindent félretesz, hogy az még jó lesz valamire, aztán valóban fel is használja kis kincseit. Van érzéke, tehetsége hozzá, hogy kreatívan új szerepet találjon nekik, például gyárt a babáinak ruhákat és kis alkotásokat rak össze például papírdobozokból. Erről szól a “Tiszta Balaton, tiszta művészet” is – jegyezte meg Nóra és hozzáfűzte: ezért örült, amikor megkeresték a szervezők, hogy helyet adjon hajójuknak, akciójuknak. Boldogan mondott rá igent.

– Csodálatos látványt nyújtott, jó volt nézni, amit kihoztak a foglalkozáson a gyerekekkel a kupakokból. A kisfiunkkal, Vencellel együtt darálták azokat, aztán elég volt a granulátumokat leszórni, hogy kis kupacaik közepére a kislányok Micivel együtt egy-egy más színű, kék vagy piros kupakot rakhassanak. Egyszerűen szendvicssütőben zsírpapír közé téve azokat elkészültek a jópofa poháralátétek, fülbevalók, egyebek – sorolta Ördög Nóra és megtudtuk tőle azt is, hogy üzletükben repohárban adják a kávét a környezettudatosság jegyében, hiszen, ha mindig újabb műanyagpohárba tennék, azok gyorsan a kukába kerülnének. Anyagi vonzata is a hulladékkezelésnek – tette hozzá –, ugyanis, ha nagy mennyiségben keletkezik, fizetni kell elszállításáért, ez is arra ösztönzi a vállalkozókat, a háztartásokat, hogy érdemes másképp bánniuk a szeméttel, megelőzniük keletkezését. Ez számított akkor, amikor Nóráék nem szerettek volna az üzletük kialakításakor használt építési hálótól csak úgy megválni, azért se, mert szép, színes, jó anyaga volt és a kivitelezés alatt viszonylag rövid ideig látta el funkcióját. Nem volt szívük kidobni, ezért bevásárló és strandtáskákat varrattak belőle, amiket jótékony céllal árusítanak. Már sokat eladtak, nem sok maradt belőlük, az összegyűlt pénz révén pedig szeretnék a veszprémi kórház gyermekosztályát támogatni. Nóra büszke rá, hogy új életre tudták kelteni a munkagödröt eltakaró hálót, és ha ez nem is nevezhető alkotásnak, de ötletes dizájnmegoldás.

Alkotó újrahasznosítás

A VEB 2023 EKF program számos alapértéket szeretne meghonosítani a régióban. Ezek közül az egyik legfontosabb a fenntarthatóság, hiszen a jövő nemzedékeinek életminősége a mi kezünkben van. Ami egyeseknek szemét, az valaki másnak kincset érhet. Ez az alapelve a „Tiszta Balaton, tiszta művészet” elnevezésű, az újrahasznosítás üzenetét hirdető művészeti eseménysorozatnak, amit pályázati partnerként a HybridCycle csapata a régió minél több különleges helyszínén, rendezvényén bemutat a nyár folyamán. Az augusztusi Hybridart Camp művészeti alkotótábort idén is megtartják. A fiatal alkotóknak bemutatkozási lehetőséget, a tapasztaltabb, ismertebb művészeknek pedig új inspirációt, elvonulásra alkalmas tematikus alkotóteret biztosító művészeti program szintén a figyelemfelkeltés eszköze. A gyerekeknek szóló foglalkozásokkal nyáron és ősszel rendezvényekre, általános iskolákba és meglepetéshelyszínekre látogatnak el a HybridCycle animátorai, hogy megmutassák a legkisebbeknek, hogy a hulladék érték is lehet. Ősszel a fenntarthatóság és a művészeti élet közismert szereplői, előadóművészek, alkotók, oktatók érkeznek Veszprémbe, hogy a művészet és a környezetvédelem legégetőbb kérdéseit mutassák be az érdeklődőknek egy egésznapos ingyenes rendezvény keretében.

Nagy büszkeség, hogy Európában élen járunk az újrahasznosításban, de sajnos a régiónkban keletkező műanyag hulladéknak csak alig harminc százaléka kerül ismételt felhasználásra. A műanyag zacskókat, palackokat és evőeszközöket alig pár percig használjuk, majd több száz évig szennyezik a környezetet. Minden kis lépés, ami ennek a folyamatnak a megfordítását szolgálja, sokat számít. A Nekem a Balaton partnerségével megvalósított programindító esemény elsődleges célja a szemléletformálás: a begyűjtött műanyagkupakok felhasználásával a résztvevők kipróbálhatták a hulladékművészet módszereit, daráló, préselő kisgépekkel granulátumot készítettek a kupakokból, majd apró ajándékok, mint például konyhai kiskosár, szappantartó, szobanövényeknek való alátét formálódott a műanyaghulladékból.