– Többéves programról van szó, amely a települések közti közlekedést segíti, a diákok, a turizmus érdekében is. A Zirc-Bakonybél-Nagygyimót összekötő út összességében több mint harminc kilométeren újult meg, több pályázati forrásból és részben a közútkezelő saját kivitelezésében. A teljes ráfordítás összege mintegy 2,6 milliárd forint. Ugyanis a vidékfejlesztés terén a kormányzat már korábban két fontos célt nevezett meg: a középületek és a közutak állapotának javítását. Mindkettőre találunk példát Pénzesgyőrben is. A kistelepülések megközelítése könnyebbé vált a Bakony nappali szobájának számító környéken, ahova sok kiránduló érkezik hosszabb-rövidebb időre, miattuk is lényeges a legutóbb öt kilométeren megújult út – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az útátadó ünnepségen és megjegyezte: Zirc és Pápa között már csak pár rövidebb szakasz van hátra.

Véber Arnold pénzesgyőri polgármester felidézte, hogy két éve barátja azt mondta neki, mire kiért hozzá, tengeribeteg lett az út kátyúi következtében. Azonban ma már az aszfalt minősége miatt nem kell aggódni, már nem csak álom a jó út, ami a faluban élők szempontjából azért lényeges, mert megkönnyíti a munkába járást, az ügyintézés miatti utazást. A kormány szándéka, hogy a vidék vonzó, élhető legyen, ezzel nagyrészt megvalósult – szögezte le a faluvezető. Márkus Zoltán bakonybéli polgármester szerint a környéken élők több évtizede vártak a megfelelő közlekedési lehetőségre, és meggyőződése, hogy most valóban jó minőségű, biztonságos út készült. Azt a mindennapokban használhatják a helybeli családok, és az ide érkező vendégeknek is előnyös, hiszen Bakonybél a régió kiemelkedő idegenforgalmi szereplője – jegyezte meg Márkus Zoltán.

Fekete János, a Magyar Közút megyei igazgatója a tavasszal elkezdődött munkálatokról elmondta, hogy a Magyar falu program 781 millió forintos forrásából valósult meg, így Pénzesgyőr és Bakonybél között korszerű burkolatot kapott az út. A pályaszerkezeti rétegrenddel történő kivitelezés során a burkolatfelújítás mellett két hidat is felújítottak, padkát építettek, tartós burkolati jeleket festettek fel, újakra cserélték a közlekedési táblákat, és ahol szükséges volt, a pályaszerkezetet is kicserélték. Az igazgató megköszönte a környékbeliek türelmét, hiszen a feladatvégzés során többször félpályás útlezárások nyújtották meg az autósok menetidejét.

Mivel már jó az út, több a gyorshajtó és sokkal több motoros közlekedik erre, ezért kértek segítséget a közútkezelőtől a faluvezetők. Így a településtáblák közelébe az aszfaltra ötvenes sebességkorlátozást jelző nagy jeleket festenek fel. Érdekesség még, hogy a régi kilométerkövekből és a korábbi lovasforgalom miatt készült betonkorlátokból pár helyet kapott Pénzesgyőrben, láthatjuk, amit dédapáink láthattak.