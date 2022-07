Fülöp Zoltánné polgármester úgy fogalmazott, hogy a falunapokon, fesztiválokon minden résztvevő nyertes, mindenki megoszthatja a jókedvét ismerőseivel, barátaival. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a program összeállításában közreműködtek. - A mai nap az Úrkút Községért díszoklevelek átadásának ünnepélyes pillanata is - mondta a polgármester. Rostási József úrkúti lakos javaslata alapján a képviselő-testület a faluközösség életében példaértékű munkájáért Úrkút Községért díszoklevélben részesítette Somogyi Imrénét, aki ma már az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület elnöke is.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője elmondta, mindig öröm számára, ha meghívást kap ebbe a takaros faluba, mert csodálatra méltó a helyiek összetartozása, amit minden évben meg is tapasztal.

Forrás: képviselői iroda

A II. Úrkúti Fesztivál alatt minden korosztály megtalálta a kedvére való programot. A délelőtt az egészség és a sport jegyében telt. A falufutás előtti bemelegítést Klespitz Kata tartotta meg. Az úrkúti háziorvosi rendelőintézet dolgozói vérnyomást, vércukorszintet, koleszterint mértek a vállalkozó kedvű helyieknek, de EKG-vizsgálatot is végeztek, ha igény volt rá. Akik egy kis kellemes kikapcsolódásra vágytak, három turnusban hallgathattak tibeti hangfürdőt.

Kora délután, a pörköltfőző versenyen kiválasztott falu pörköltjét Jó ebédhez szól a nóta címmel, Bódi Lajos és zenekara kíséretével szolgálták fel a rendezvényen részt vevőknek.

A nap folyamán fellépett még az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus, az Úrkúti Nemzetiségi Tánccsoport, az Acro Dance Sportegyesület és Dávid Roland is. Az est záró akkordjaként a fergeteges fesztiválhangulatról Delusha Gjon, a Hősök együttes, Pixa, Sterbinszky és Mynea gondoskodtak.