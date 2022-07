Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora beszédében kiemelte, a Pannon Egyetem diplomaátadó ünnepsége igazán családias, hiszen a tömegképzések arctalanságával szemben itt valódi, közösségben eltöltött tartalmas évektől, személyes emlékektől való búcsú is társul az oklevél megszerzése felett érzett öröm mellé. – A válságokkal súlyosan terhelt világban értelmiségiként Önöknek kell az elbizonytalanodott jövőt formálniuk, a kivezető utat megtalálniuk, ami nincs rózsaszirmokkal borítva. A Pannon Egyetemen folyó képzések kiváló minőségét mi sem tanúsítja jobban, minthogy ma, a diplomák mellett phD doktori oklevelek átadására is sor kerül. A doktori iskolák ebben az erősen felhígulóban levő hazai felsoktatásban - ahol gombamódra szaporodnak soha nem volt egyetemek és kutatóintézetek - a minőség utolsó bástyái – emelte ki Gelencsér András.

Forrás: Penovác Károly/Napló

- Az életben stafétabotokat adunk és stafétabotokat kapunk. Kijelölt feladatainkat nem az előző generációktól kapjuk, hanem a jövőtől. A mi dolgunk az, hogy ameddig nálunk van a stafétabot, addig teljes erővel fussunk, végezzük a ránk bízott feladatokat, majd a végén többet adjunk át az utókornak, mint amennyit mi kaptunk elődeinktől. Ha ez sikerül, akkor nem voltunk hiába, előbbre jut az a közösség, legyen az egy ország, egy város, egy cég, vagy éppen egy család, amelyekért felelősséggel tartozunk – mondta el beszédében Simon Attila, címzetes egyetemi docens, a Pannon egyetem díszpolgára, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.

Fehérvölgyi Beáta, a Gazdaságtudományi Kar dékánja ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a szülőknek hálás a nemzet, hiszen a legfontosabb dologba, a tudásba fektettek be akkor, amikor a gyermekeiket taníttatták. – Nagyon sokan közületek vezetők lesznek, és egy vezető mester is egyben, és ez mindig felelősséggel jár. Minél magasabb szinten van valaki, annál fontosabb, hogy szolgálja azokat, akik lent vannak. Mert ahogy egy jó anya szolgálja a még tudatlan gyermekét, úgy egy mesternek is az a dolga, hogy szolgálja a tanítványait, a munkatársait, értük éljen, és értük áldozza fel magát – tette hozzá Fehérvölgyi Beáta.

Forrás: Penovác Károly/Napló

Az ünnepségen megható megemlékezést tartottak Gaál Zoltán professzor úr emlékére, aki idén távozott el. Fehérvölgyi Beáta dékán köszönetét fejezte ki az egykori rektor felesége részére, aki részt vett az ünnepségen segítségéért, támogatásáért. Vonderviszt Ferenc professzor, aki az elmúlt négy évben általános és tudományos rektorhelyettesként segítette a Pannon Egyetem vezetésének munkáját, kinevezése lejárt, Gelencsér András rektor búcsúztatta őt el pozíciójából a diplomaátadó ünnepség keretén belül.