Hogy ki ő? Ozsváth Gergely sokoldalú előadó, hiszen a zene mellett – a Hősökkel több mint 20 éve tolják – például az urbex világában is megvillan. Ám ezúttal az elismerést Veszprém legújabb kedvencei, a muralok megalkotásáért kapta a művész. (Nemcsak ő, hanem Ozsváth Tamás és Moravetz Ákos „Ike” is emléklapot vehetett át a falfestményeken végezett munkájukért.)

A Jutasi KözTérben a Haszkovó Hírmondó kapta mikrofonvégre a rappert, aki részletesen mesélt arról, hogy graffitis léte – ami immár két évtizedes múltra tekint vissza – és az a tény, hogy porcelánfestő iskolát végzett és dolgozott is a szakmában, mennyire segítette a lakótelepi házak oldalán fellelhető hatalmas festmények kivitelezésében. Mint a beszélgetésből kiderült, természetesen jó ideje tervezett falfestményeket a városba, ám most jött el a lehetőség. Ehhez kellett Ovádi Péter országgyűlési képviselő hathatós segítsége és természetesen a Lélektér Alapítvány, no meg a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa segítő keze is, akik mindent megtettek azért, hogy Veszprém is feliratkozzon a street art térképére.

Forrás: Nagy Lajos / Veszprémi Napló

Azóta négy murál van Mentháék kontóján, amelyeknek ötlete is tőle származik. Beszélt arról is, hogy úgynevezett ipari projektorral vetítik ki a jóváhagyott grafikákat a falra, amit aztán megfestenek. Érdekes volt hallani arról, hogy egy-egy lakó kifejezte nemtetszését, vagy azt, hogy miként küzdenek az emelőkosárban az időjárással, esőben, hőségben. Vagy nem küzdenek, hiszen nagy szélben nem mennek fel fújni. Kiderült: nincs konkrét kedvence az eddigi veszprémi hatalmas képek közül, mindegyiket szereti. Megtudtuk azt is, hogy Győrben is festettek azóta – felkérésre.

A díjátadón Ovádi Péter is részt vett. Az országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy a murálokat a közösségek megszerették, büszkék rájuk. Mentha kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy az álmok akkor válhatnak valóra, ha beleteszi az ember a szívét-lelkét. Éppen, mint Ozsváth Gergely Mentha.