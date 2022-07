Az élményekben gazdag héten a helyi értékek és a szülőföld megismerése, az olvasás népszerűsítése, a nemzeti kulturális elkötelezettségre való nevelés, illetve az olvasás értékközvetítő szerepének erősítése került a középpontba. Erről Oszkai Réka tájékoztatta munkatársunkat. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ igazgatója elmondta, hogy a programok szerves részét képezte a helytörténettel kapcsolatos írott anyagok drámapedagógiai módszerekkel történő feldolgozása. Ehhez minden alkalommal bemelegítő és levezető játékok, feszültségoldó, koncentrációs, együttműködést segítő, valamint társ- és önismereti gyakorlatok kapcsolódtak. Az egyik napot Kovács Attila gyermekkönyv- író is a résztvevőkkel töltötte, ő olvasást népszerűsítő motivációs előadásával, irodalmi játékával, szuggesztív személyiségével teljesen lázba hozta a gyerekeket. Lázár Péter drámapedagógus vezetésével az írott és szóbeli értékek feldolgozása egész héten zajlott. Lipták Gábor A sümegi fazekas című története kapcsán a kisdiákok visszautazhattak a híres sümegi fazekasok virágkorába, amikor a város félszáz műhelyében, 80-100 mesterember is dolgozott.

– A történetéből témaként a helyi fazekascéh működését emeltük ki, a céhes szabályokkal, az együttműködés szerepével és jelentőségével. Mindemellett megismerhették a gyerekek a termékek útját az agyag bányászatától az értékesítésig, és lehetőségük volt végiggondolni a fazekastermékek helyét a mai háztartásokban. A Ramassetter Látogatóközpontban megtekintették a gyerekek városunk fazekasgyűjteményét, Nádasi János műhelyében pedig kipróbálhatták a mesterséget a gyakorlatban is. Alkalom nyílt geotúrára Sümegi Kata túravezető irányítása mellett. Felkerestük Sümeg ikonikus kilátópontját, amely a zöld sáv turistajelzés mentén közelíthető meg. A szokásos természetjáró attitűddel szemben itt a kőzettani jelenségekre figyeltünk, egyrészt általánosságban ismerkedtünk a kőzetek keletkezési módjaival, körülményeivel, másrészt a konkrét helyszínen utaztunk vissza az időben 50–15 millió évet – sorolta Oszkai Réka.

A táborozók Végh László polgármesterrel is találkozhattak, aki a város bámulatos geológiai formációiról, egyedülálló ősmaradványairól beszélt, Mácsány Zsuzsanna geotúra-vezetővel pedig interaktív módon ismerkedtek az ősmaradványokkal és az ősemberrel, majd részt vettek geo kincskeresésben, ahol kőzetek, ásványok, ősmaradványok, régészeti leletek felkutatása, csoportosítása, értelmezése, egyszerű kísérletek elvégzése volt a feladatuk. A gyerekek Lipták Gábor A kincskereső püspök történetén keresztül pillantottak be a sümegi vár történetébe, Kecseti Márton püspök korába, ami a török idők hatalmi viszonyainak megismerését is segítette. A táborban a szervezők mindvégig nagy hangsúlyt helyeztek a kis csoportos munkaformára, amelynek részeként a történet kulcsmozzanataihoz terveztek diafilm- képeket a gyerekek, s így vizuális formában jeleníthették meg a saját értelmezéseiket.

A táborzáró meglepetéssel zárult, egy fiatal tehetséges bűvész, a csabrendeki Szabó Donát látogatott Sümegre, és izgalmas műsorával „elvarázsolta” a gyerekeket.