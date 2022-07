Mindezt Oszlánszki Béla, az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka mondta el csütörtökön a várpalotai Kossuth-laktanyában, ahol a térség polgármestereinek, valamint a rendőrség, a katasztrófavédelem és az erdőgazdaságok képviselőinek tartottak tájékoztatót a központi lőtéren várható csapatmozgásokról, gyakorlatokról.

Elhangzott, Magyarország még 2021 decemberében felajánlotta a NATO részére egy nemzeti zászlóalj harccsoport felállítását, 2022 februárjában pedig a Szövetséges Fegyveres Erők főparancsnoka bejelentette, hogy a magyar zászlóalj harccsoport elérte az úgynevezett kezdeti műveleti készenlétet.

A szövetségi döntések alapján ez lett a NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Harccsoport, amellyel kapcsolatban Magyarország kormánya azt a döntést hozta ez év márciusában, hogy többnemzetivé kell válnia. A tagállamok felé közvetített felhívásra válaszul Olaszország, Törökország, Horvátország és Montenegró jelezte részvételi szándékát, s kezdte meg a csatlakozás előkészítését, de zajlik a tárgyalás az amerikai haderővel is, akik egy gyalogos századot biztosítanának.

A többnemzeti harccsoport fő feladata közös felkészítések keretében a résztvevői tagállamok fegyveres erői közötti együttműködés gyakorlása, a kijelölt erők összekovácsolása. Ilyen kiképzés kezdődött a napokban a központi lőtéren, illetve az újmajori bázison, s tart egészen szeptember második feléig, amikor is a Brave Warrior nemzetközi katonai gyakorlat keretében a harccsoport első alkalommal fog úgymond éles helyzetben megmérettetni. A tényleges kiképzés augusztus elején indul, jelenleg a tábor kialakítása zajlik, illetve a különböző nemzetek katonai erői érkeznek meg július végéig a bázisra.

Oszlánszki Béla ezredes elmondta, a lőtér, illetve a tábor üzemeltetéséért az MH Bakony Harckiképző Központ felel, a kiképzésben magyar részről az MH 25. Klapka György Lövészdandár vesz részt. Kérdésre a várpalotai alakulat parancsnoka elmondta, nagyobb zajhatásra, szükség esetén éjszakai, maximum 23 óráig tartó repülési feladatokra leghamarabb augusztus elejétől lehet számítani. Jelenleg azonban még folynak a tárgyalások a kiképzés végleges programjának kialakításáról. Amint elkészül a tervezet, annak részleteit a lőtéri értesítőben minden érintett település és szervezet vezetőjének elküldi az alakulat, valamint az internetes felületeiken is közzéteszik majd.