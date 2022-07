Az intézmény oltópontja változatlan helyszínen – az „E” épület földszintjén – várja az oltásra érkezőket az EESZT rendszerben foglalt időpontra és időpontfoglalás nélkül egyaránt, közölte a kórház.

Tájékoztatásuk szerint kedden és pénteken 9 és 19 óra között tart nyitva az oltópont a 12 évesnél idősebbek számára, míg az 5-11 éves korosztály oltására péntekenként 13 és 19 óra között van lehetőség. Hozzátették, az öt és hat év közöttieknek a Pfizer, a 6-17 évesek számára a Moderna és Pfizer oltóanyaga áll rendelkezésre, míg a 18 évnél idősebbek a Pfizer, Moderna, Sinopharm és Janssen vakcinák közül választhatnak.

A kórház tájékoztatása szerint az 5-11 éves korosztály tagjai csak az első és a második oltást vehetik fel (harmadikat nem), míg a 12 évesnél idősebbek esetében az első, második, valamint a harmadik és negyedik oltás felvételére van lehetőség. Az oltásra érkezőktől azt kérik, vigyék magukkal személyes irataikat (személyi igazolvány, lakcím- és tajkártya), valamint amennyiben ismétlő vagy emlékeztető oltásra érkeznek, akkor a korábban kapott oltással, oltásokkal kapcsolatos papíralapú igazolást vagy a védettségi igazolványt is vinni kell.

Azt is javasolják, hogy lehetőség szerint a hozzájáruló nyilatkozatot is vigyék magukkal az oltásra érkezők, ugyanakkor a nyomtatvány a helyszínen is kitölthető.