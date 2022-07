Potápi Árpád János kiemelte, élni és dolgozni kell azért, hogy Magyarország is éljen, ezért is nevezték el az idei évet a cselekvő nemzet évének. – Vezérelvünk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ez a felelősségtudat a nemzeti összetartozás alapja. Ennek szellemében támogatásainkat és programjainkat minden magyarok által lakott településre, és minden magyar közösségbe eljuttattuk a Kárpát-medencében – hangsúlyozta.

Mint mondta, világszerte 300 ezer magyar gyermek számára tették lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást. - A bölcsődétől az egyetemig olyan intézményrendszert hoztunk létre, amely segíti a szülőföldön való megmaradást. Ennek része az a 145 tangazdaság és tanműhely is, amellyel megerősítettük a külhoni szakképző intézményeket. A megszerzett tudás versenyképessége érdekében 3500 vállalkozásfejlesztési projekt megvalósítását is támogattuk – fűzte hozzá.

Megjegyezte, emellett a Határtalanul! programban már csaknem 500 ezer magyar diák kirándult valamely külhoni régióban, valamint a Kárpát-medencei testvértelepülési hálózat is segíti a személyes kapcsolatok ápolását, épülést.

Potápi Árpád János úgy fogalmazott, a nemzeti összetartozás napja nem gyásznap, ezen a napon emlékezünk a nehézségekre, de közben elkötelezzük magunkat a cselekvésre is: nem hagyjuk, hogy Trianonnal lezártnak tekintsék a magyarok sorsát és történelmét.