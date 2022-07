Szabó Viktor, a Veszprémi Törvényszék bírája, aki a nagyrészét végezte a kiállítást megelőző kutatómunkának, elmondta, hogy a járásbíróságot Zircen egykor a város térségi szerepe miatt hozták létre, ma is a település rangját emeli. Történetének egyik érdekessége, hogy eleinte a ciszterci apátság az elhelyezését anyagilag támogatta, s korábban katonák használták hajdani helyiségeit. Arról szintén szólt Szabó Viktor, hogy a neves szakemberek, akik egykor itt dolgoztak, innen elkerülve máshol is elismertségre tettek szert, akadt, aki a jogi publicisztika jeles alakjaként.

Az eseményen részt vett Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke. A kiállítás tablóit a tárgyalóteremben mutatták be, de végleges helyük az udvari kőfalon lesz, ott időjárásálló változatait helyezték el.