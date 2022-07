Ovádi Péter parlamenti képviselő megnyitóját az ismert szlogennel nyitotta, mely szerint „a jövő Nemesvámoson épül”. Szerinte kevés olyan 3 ezer fős település van Magyarországon, amely más mellett sportcsarnokkal, óvodával, bölcsődével vagy éppen agrárlogisztikai központtal büszkélkedhet. Mint fogalmazott, a településen kiválóak a körülmények, ugyanakkor a helyiek talán a közösségre a legbüszkébbek, amely tud a másikért küzdeni, és ha netalán baj van, össze tud fogni. Miközben éppen hogy túl vagyunk a pandémián, a szomszédban pedig háború dúl, akkor is azt láthatjuk Ovádi Péter szerint, hogy az összefogás és a barátság mennyire fontos. Nem csak egy településen belül, hanem azok között is. Arra kérte a vendégeket, hogy tartsák meg ezt.

Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere azzal kezdte ünnepi beszédét, hogy büszke arra, hogy az általa vezetett település ad otthont az idei találkozónak. Történelmi tényeket is „felvillantott” a hazai, szlovákiai és romániai Vámos településekről érkezett vendégeknek Nemesvámos nevéről, annak eredetéről. Megköszönte, hogy Vámosgyörk település anno életre hívta a találkozót, amit nagy taps köszöntött. Amellett, hogy a mostani a tizenötödik volt, kiderült, nem csak ezt szervezik Hám Lászlóék, hanem sok más kulturális programot is. Ugyanakkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is megköszönte azt, hogy annak idején a szövetség kezdeményezése mellé állt, és azóta is segíti a települések vezetőit. Kiemelte, hogy immár nemzetközi a találkozó, ami ugyancsak nagyszerű dolog.

Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere és Ovádi Péter országgyűlési képviselő a Vámos települések 15. találkozóján

Dégi Zoltán, a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatóságának Igazgatója elmondta: akik ezt a kezdeményezést 15 évvel ezelőtt életre hívták, kellő előrelátásról tettek tanúbizonyságot, hiszen az összefogás működik. Hangsúlyozta, a NAV nagyra értékeli ezt a civil kezdeményezést, hiszen lehetőségük van arra is, hogy ők is megmutatkozzanak. Beszéde végén emlékplakettet adott át Sövényházi Balázsnak.

Hám László, a Vámos Települések Szövetsége elnökének gondolatai után a nap ebéddel folytatódott, majd az Értékek háza és nemes ízek kemencés udvaron átadták a kemence- és sütőházat.

A nap hátralévő része kulturális programokkal, koncertekkel telt.