Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az utóbbi közel másfél évtizedben több környező településre, így Nemesvámosra, Felsőörsre és Márkóra is kerékpárutak épültek Veszprémből. Hozzátette, a Kádártát és Gyulafirátótot összekötő új bicikliút a Győr és Őriszentpéter közötti országos kerékpárút-hálózat része lesz. Elmondta, a bicikliutak építésénél az egyik szempont az, hogy Veszprém megközelítését és a városból a környező településekre való eljutást megkönnyítsék, ami nemcsak turisztikai célokat szolgál, hanem a munkába járást is segíti. Emellett arra is törekedtek, hogy Veszprém városrészeit is összekössék. A Gyulafirátótra vezető kerékpárút építése valamennyi szempontnak megfelel, húzta alá a polgármester.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a bicikliút kiépítése mellett pihenőhely is készül és fitneszeszközöket is elhelyeznek. A nyomvonal tartalmaz önálló kerékpárutat, elválasztott közös gyalog és kerékpárutat, mezőgazdasági utat és forgalomtechnikai beavatkozást egyaránt.

Kérdésünkre elmondták, a kivitelezés rövidesen elindul, és a beruházás várhatóan az év végéig készül el. Az új szakasz a Veszprém-Kádárta déli oldalán a körforgalomnál véget érő kerékpárúttól indul és a Veszprém-Gyulafirátót északi, külterületi részén kezdődő erdei kerékpárútig tart majd.

A közel egymilliárd forintból készülő kerékpárút a Modern Városok Program keretein belül, az európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program finanszírozásában és önkormányzati önerőből épül meg.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A projektben az iskolásokat és óvodásokat is célzó szemléletformáló kampányt is szerveznek, hogy Veszprém és a térség kerékpárosai a közlekedésbiztonságot és a környezettudatosságot tekintve is tudatosabban közlekedjenek.