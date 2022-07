Eszerint lezárják az utcákat Gyógy-téri koncertek miatt július 20-22-én 19.30 és 23.00 óra között, ahová behajtani csak külön engedéllyel lehet.

Lezárják a Blaha Lujza utcát a bál napján, július 23-án, szombaton, 18.30-tól. Az Anna Grand Hotel vendégei a Zsigmond utca felől tudják megközelíteni a hotelt. A Zsigmond utca alja, a Csokonai utca Fészek köz alatti szakasza, valamint a Táncsics utca alsó szakaszát is lezárják az autósforgalom elől. A zárás megkezdése előtt egy órával már szűkített forgalmi korlátozás lesz a Kisfaludy utcában. A báli menet miatt lezárják a Jókai utca Vaszary Galéria előtti szakaszát 19 órától. Az Anna-bál szépe és udvarhölgyeinek bemutatása miatt az említett utcákban július 24-én, vasárnap 10.45-től elterelésekre kell számítani. A bálhoz idén is több lovas program kapcsolódik. A tavalyi Anna-bál szépe július 23-án, szombaton 18.30-19.10 között a Gyógy tér, a Blaha, a Jókai és az Ady Endre utca, valamint a Szent István és Kossuth tér, a Fürdő, a Köztársaság, az Ady, a Jókai és a Honvéd utca között kocsikázik. A mezőhegyesi fogatot a Nemzeti Lovas Díszegység huszárjai kísérik. Kijelölt útvonalon is rendeznek sétakocsikázást július 23-án, szombaton 18.30-20.00 óra között. A 30 perces turnusok a Kisfaludy Színpad, a Zákonyi Ferenc utca, a Széchenyi út, a körforgalom, a 71-es főút, a Zákonyi utca és a Kisfaludy Színpad közötti részt érintik. A négy hintó 18.30, 19.00, 19.30 és 20.00 órakor indul. A 197. Anna-bál szépe és udvarhölgyei kocsikáznak július 24-én, vasárnap 11.00 - 12.30 között a móló bejárata, a Kisfaludy, a Blaha, a Jókai és az Ady Endre utca, a Szent István és Kossuth tér, a Fürdő utca, a Kemping, a

Széchenyi utca és a Halászkert étterem útvonalán. A fogatokat a Nemzeti Lovas Díszegység huszárjai kísérik.