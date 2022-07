Ott, ahol a szépen növekedő kukoricát kidöntötte a vad és a cékla, a paprika is megsínylette látogatását, azóta nem tapasztaltak ilyet, mióta kialakították a védőkerítést és szomszédjuk is így tett. A férfi, akinek az udvarába sétált be egy példányt, úgy véli, ha nem épp akkor történik ez, amikor hazaér és nem fordul sarkon az állat, siet el a patak felé, akkor kiment volna az utcára a nyitott kapun. Mindezt Cseszneken élő bakonyi olvasóinktól tudjuk. A Balatonnál szintén gyakori vendégek a vadon élő állatok. Korábban már írtunk arról, hogy visszatérő probléma a vaddisznók beköltözése a települések belterületeire, azonban a rendőrség szerint ez a lakosság, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a vadásztársaságok és a rendőrség kooperációjával nagymértékben visszaszorítható.

Az ugyancsak szerepelt cikkeinkben, hogy folyik a szakszerű állománygyérítés, megnövelték a kilövésszámot, de természetesen nem célszerű lakott területen lőni, balesetveszélyes. Esetleg élőbefogót lehet telepíteni és elszállítani az állatokat, ám a tapasztalatok alapján ez is problémás, mert amikor turisták a kiérkező vadászok előtt rátaláltak a befogott vaddisznóra, a hívatlan látogatóktól az állat megvadult, nekirontott a befogónak, és megsértette magát. Sajnos akadnak olyanok is, akik szándékosan etetik, csalogatják a vadat a belterületre, mert gyönyörködni akarnak bennük. Szintén gondot okoz az egyre szárazabb klíma. A vad sokszor azért megy be egy udvarra, mert ott működik az automata öntözőrendszer.

Ha már az utcán sétálnak a vaddisznók, azt szokták javasolni, a járókelők ne zavarják őket. Kerüljék el őket biztonságos távolságban, menjenek át az út túlsó oldalára, főleg a kutyások és kössék pórázra az ebet, várják meg, amíg elvonul a csorda. Ugyanis, ha a vadállatok nem érzik veszélyben magukat, főleg a kutyák miatt, általában nem veszélyesek az emberre. A fényképezéssel sem javasolt megriasztani őket.

Ahogy már szintén megírtuk, a vadgazdálkodónak nem kell kártérítést fizetnie, ha ellenőrzési körén kívül keletkezett a kár. Ellenőrzési köre pedig a vadászatra és a vadgazdálkodásra terjed ki. Tehát, ha a vad természetes életfolyamatai közben jut be belterületre, akkor nem erről van szó. Viszont tudunk olyan esetről, amikor a biztosító fizette ki a letarolt veteményes növényeinek árát, mivel volt kerítés és társasággal kötött szerződés kiterjedt a vadkockázatra.