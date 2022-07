A zsúfolásig megtelt várpalotai plébániatempomban az összegyűlt hívek előtt Böjte Csaba elmondta, nehéz idők jönnek.

– Nem tudjuk, mit hoz a holnap. A gonosz lélek ezer formában próbál behatolni közénk, hogy szétszedjen minket. Épp ezért nem szabad, hogy az egymás iránti bizalmunk, szeretetünk megroggyanjon – emelte ki a ferences rendi szerzetes, aki a Várpalotával is hosszú évek óta kapcsolatban álló Jézus Szíve Gyermekmentő Központ révén már több, mint hatezer sanyarú sorsú gyermeket mentett ki a mélyszegénységből, s terelte vissza őket az élet mindennapjaiba. A házigazda, Fódi Ákos várpalotai plébános az eddigi hagyományt követve a mise perselypénzét ajánlotta fel a Jézus Szíve Gyermekmentő Központ árváinak megsegítésére.

A várpalotai templomban Böjte Csaba az önzetlen szeretet fontosságáról és hatalmáról beszélt.

– Ha valaki bánt bennünket, akkor könnyen felháborodunk, veszekedünk és civakodunk, pedig nem kellene, ahogy az Újszövetségben is olvashatjuk Izaiás mondását Jézus Krisztussal kapcsolatosan. „Tereken nem hallhatták a hangját, nem vitatkozott, veszekedett, mert ő a pislákoló mécsbelet nem kioltani, megroppant nádat nem akarja eltörni.” Igen, a mi urunk Jézus Krisztus szeret mindannyiunkat. Jókat, rosszakat egyaránt, felkelti napját igazakra, bűnösökre egyaránt. Az az ember, aki letér a szeretet útjáról, aki bűnt követ el, az biza megroppant nád, pislákoló mécsbél, de Jézus nem elutasítja ezeket az embereket, ő nem legyőzni akar valakit, hanem szeretné meggyőzni, hogy szeretetben, békében, jó testvérekként sokkal jobb élni – hangsúlyozta.

Emlékezetes koncertet adott Várpalotán a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar

Forrás: Szabó Péter Dániel

Böjte Csaba kiemelte, épp ezért azoknak a gyerekeknek, akik komiszak és kiszámíthatatlanok tudnak lenni, s olykor veszélyesek magukra és környezetükre is, azoknak soha nem engedik el a kezét. Idővel beérik a gyümölcs, fogalmazott a szerzetes. – Önöknek is biztosan vannak olyan gyermekeik, akik nem mindig vannak a helyzet magaslatán. Akik talán akarva vagy akaratlanul, de képletesen szólva tőrrel szúrják át az önök szívét, fájdalmat okoznak. Erre a megoldás nem a lemondás, hanem a kitartás. Tartsunk ki a szeretet útján, bármit is tesz a gyermek, a férj, a feleség, a szomszéd. Az minket nem jogosít fel arra, hogy letérjünk a szeretet útjáról. Ez a kereszténység lényege – mondta el.

A szentmisét követően a Böjte Csabával érkezett Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus adott színvonalas, lélekemelő koncertet a Nagyboldogasszony templomban.