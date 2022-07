Sarlós Boldogasszony napján történt, azon a napon, amelyen Mária és Erzsébet találkozására emlékezik a katolikus egyház - a csodára, amire fény derült e találkozáson; az idősnek tartott, meddő Erzsébet mégis megfogant. Mindennapjaink csodái, melyeknek tanúi lehetnek a főiskola végzősei, ha hittel, hivatástudattal lépnek arra a területre, amelyen rájuk nagy szükség van, legyen az oktatás vagy szociális szolgálat.

Társintézmények képviselőivel, a főiskola dolgozóival és a taláros ünnepeltek rokonságával telt meg a nagyterem, ahol a jelenlévőket Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is köszöntötte. Böjte Csabát idézte, aki szerint életünk egy marék aranyporra hasonlít: használhatjuk jóra, meg nézhetjük is felelőtlenül, amint kifújja ujjaink közül a szél. Leszögezte: hitben, szép emberi kapcsolatban lehet méltó életet élni, olyan közösségben, ami biztonságot ad, amiben hasznos vagy. Mert az teljesedhet ki igazán, aki tartozik valahova, és a főiskola, az itt eltöltött évek biztos részét jelentik e kötelékeknek.

Halmay Gábor a veszprémi önkormányzat képviseletében arra emlékeztetett, hogy az ezeréves város marasztal és visszavár, de bárhova is vigye az élet a most végzett fiatalokat, sokan számítanak majd rájuk. Óriásira nőtt a munka jelentősége, amihez az elhivatottság mellett kivételes egyéni érzékenység kell, mivel nem boldog idők előtt állunk, hanem válságok, járványok, háborús fenyegetések között létezünk.