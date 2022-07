Felidézte, hogy az elmúlt években Sólynak több sikeres pályázata volt, melyek kapcsán tovább fejlődik a település. Elkészült egy új játszótér, és egy hintakomplexum is megvalósítás előtt áll. Ugyanakkor a következő hónapban elkészül egy mobilgarázs is, ami után a falu kisbusza és traktorja is fedett helyen tud állni. Még a nyáron érkeznek a kommunális eszközök, melyek értéke 15 millió forint – ugyancsak a Magyar falu program keretein belül. Mindezek mellett hamarosan mindkét sólyi temető digitális térképváltozata is elkészül.