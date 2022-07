Ovádi Péter országgyűlési képviselő falunapi köszöntőjében elmondta: ha nem lennének jó helyi vezetők – mögöttük az önkormányzatokkal -, nem lennének jó helyi pályázatok sem. Ez a tétel Sólyra nagyon igaz. Szerinte nem csak akarni kell egy-egy beruházást, hanem tenni is kell érte. Ráadásul a helyiek nem restek, jelzik, mire lenne szüksége a közösségnek.

Kaptur József polgármester megnyitóbeszédében reményének adott hangot, hogy a falunapot sokan tekintik úgy, mint a közös ünneplés, a feltöltődés és az újrakezdés idejét. Ezekben a napokban a Sólyról elszármazottak hazatérnek, meglátogatják a rokonokat és kikapcsolódnak. Szólt arról is: ha máskor nem, de a falunapon biztosan találkozhatunk ismerősökkel, akikkel jókat beszélgethetünk. Ez a nap a kikapcsolódásé, a szórakozásé, a sporté.

Kaptur József polgármester

Felidézte, hogy az elmúlt években Sólynak több sikeres pályázata volt, melyek kapcsán tovább fejlődik a település. Elkészült egy új játszótér, és egy hintakomplexum is megvalósítás előtt áll. Ugyanakkor a következő hónapban elkészül egy mobilgarázs is, ami után a falu kisbusza és traktorja is fedett helyen tud állni. Még a nyáron érkeznek a kommunális eszközök, melyek értéke 15 millió forint – ugyancsak a Magyar falu program keretein belül. Mindezek mellett hamarosan mindkét sólyi temető digitális térképváltozata is elkészül.