Bóka István, Balatonfüred polgármestere a 197. Anna-bálról, az együttműködő partnerekről és az újdonságokról elmondta, az est elsősorban az elsőbálozó lányokról szól. Az előrejelzések szerint jó idő lesz, a hotel mellett a Gyógy téren 150 személyes sátrat állítanak fel, így összesen 620 hely áll rendelkezésre. Az összes jegy elkelt, jelenleg várólista van. Még soha ennyi vendég nem vett részt a bálon. Meghívták az elsőbálozó füredieket, 19-en fogadták el a meghívást, és invitálták a partnervárosok fiataljait is, közülük 18-an jelezték, hogy jönnek. A polgármester aláhúzta, idei változás a későbbi báli bevonulás, mely ezúttal 19 óra 30 perckor kezdődik, hogy a strandolók is meg tudják tekinteni a díszes menetet.

- Nagyon nagy örömmel jövünk a Balaton fővárosába, a legfrekventáltabb nyári héten - hangsúlyozta Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A fesztivál alatt megrendezett Operafüredről kifejtette, csütörtökön fellép az énekkar, pénteken romantikus est lesz híres előadókkal, zenekarral, szombaton, az Anna-bálon a balettművészek palotást járnak, keringőznek.

Simon Attila, a 196 éves múltra visszatekintő Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója a díjakról, Herend és az Anna-bál kapcsolatáról, valamint az idei szívek színének koncepciójáról aláhúzta, idén is átadják a herendi porcelánból készült Kiss Ernő-díjat, a bálra 3300 darab porcelánt hoznak, 110 millió forint értékben. A díjakról elhangzott, a bál szépei serlegeket kapnak, melyeket a tradicionális Viktória-, illetve arany díszítésű Rotschild-, és a 24 karátos arannyal készült Apponyi-minta díszíti. A szív színe idén zöld lesz, ez a szín idén újítás a manufaktúránál.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Madarász Róbert, a Nemzeti Lovas Díszegység parancsnoka a gyönyörű lovas díszkíséret, az állami ménesgazdaságok és a díszegység idei részvételéről rámutatott, idén először csapatzászlót is hoznak. Utóbbi az összetartozást jelképezi, mely egy nemzetnek nagyon fontos. A parancsnok kiemelte a közös nyelv és kultúra szerepét, utóbbiban meghatározó az Anna-bál. Elhangzott, a bálra mezőhegyesi fekete paripákat is hoznak.

Tóth József séf, akinek ötletére készül el az idei gálavacsora is, elmondta, lesz egyebek mellett fogasfilé korallal, tintahal, kacsamáj, őzhús és különleges túródesszert, valamennyit Apponyi-mintás herendi porcelánon szervírozzák a vendégeknek.

Lengyel Ernő, az Anna Grand Hotel tulajdonosa a szállodai előkészületekről beszélt, Horváth Eszter, a 196. Anna-bál szépe az elmúlt egy évhez és az Anna-bálhoz köthető élményeit idézte fel.

Forrás: Kovács Erika/Napló

Elhangzott továbbá, az Anna-bál Magyarország legnagyobb múltú társadalmi eseménye. A bál köré szerveződő Anna-fesztivál 2019-ben elnyerte a Minősített Fesztivál díjat.

Mint ismert, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János (1777-1841) rendezte 1825. július 26-án a füredi Horváth-házban az első Anna-bált lánya, Krisztina tiszteletére. A hagyomány szerint Krisztina ezen a bálon ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal.