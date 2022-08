Heiter Sándor, a Civil Kerek- asztal elnöke az esemény csütörtöki, Kossuth utcai sajtótájékoztatóján elmondta, a nap lényege az – ennek mentén indultak egykor – , hogy a megyeszékely civil szervezetei bemutatkozhassanak, hírt adjanak magukról, terveikről. Ez hosszú évekig jól haladt, ám az elnök szerint az elmúlt évek pandémiás időszaka őket is némileg visszavetette, ezért egy kicsit „szűkebben voltak”, mint azt tervezték.

Azonban most újult erővel várják az érdeklődőket a posta előtti térre, ahol délelőtti és délutáni programokat kínálnak mindenkinek. Szombaton 10 órakor például játszóházzal a gyerekeket, de tart bemutatót a toborzóiroda csakúgy, mint a rendőrség. Délelőtt bemutatkozik a Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület, a várpalotai Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület, az AutiSpektrum Egyesület, a Társasházak Veszprém Egyesület, az Állatvédő Egyesület és az Otthon az Állatokért Egyesület.

Heiter Sándor beszélt arról is, hogy a nap második felét a Blackjet duó nyitja, majd 13 órakor adják át a Pro Civitate díjat. A folytatódó programban az Őszidő Nyugdíjas Klub tánccsoportja csakúgy fellép majd, mint a Táborállás daloskör, a Cholnoky Nyugdíjas Klub tánccsoportja, vagy a Jurics-duó. A délután hátralévő részében bemutatkozik a Party tánccsoport, lesz Balatoni dalcsokor, és Country táncok is. A Veszprémi Taekwon-Do SE bemutatóját az Ezerarcú Bónusz Szenior Klub táncháza követi, a civil napot a tervek szerint a Vitorlák Music Band koncertje zárja.

Elhangzott az is a Jeruzsálemi Baráti Kör részéről, hogy az elkezdett Teknős projekthez (a Kavicsfogú álteknős) még várnak támogatókat, adományokat azért, hogy az ősz végén, novemberben a szobrot felavathassák a Jeruzsálem-hegyen.