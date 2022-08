A helyi meteorológiai mérések szerint az utóbbi szűk két és fél évben mintegy háromnegyed évnyi csapadék hiányzik a térségből. Ez nemcsak a mezőgazdaságnak jelent problémát, hanem a felszíni vizeknél is nagy gond, valamint a felszín alatti vízkészletek utánpótlása is lecsökkent, mondta el érdeklődésünkre Radács Attila, a Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója. A társaság szolgáltatási területén mintegy 120 kútból nyerik a vizet, ezek kétharmada karsztvizes, egyharmada rétegvizes vízbázis. Az aszályos időszak miatt több esetben tapasztalták, hogy a karsztvízszint is süllyed, akad például olyan kút, ahol több mint tízméteres vízszintsüllyedést mértek a 2020-as állapothoz képest. A jelenlegi helyzet még kezelhető, nyugtat meg mindenkit Radács Attila, ugyanakkor a szakember felhívta a figyelmet arra, ha a kedvezőtlen tendencia folytatódik, akkor problémák jelentkezhetnek a vízellátásban. A műszaki igazgató elmondta, az utóbbi évtizedekben megváltoztak a vízhasználati szokások, például a nyári időszakban a kerti medencék és öntözőrendszerek működtetésére sok vizet használnak az emberek. A szolgáltatónál azt is érzékelik, hogy a megye bizonyos térségeiben – például Márkó és Hárskút, vagy Pécsely, Balatonszőlős, Dörgicse, Mencshely, Vászoly településeken – megnövekedett a lakosságszám – a Balaton-felvidéki szőlőhegyeken további probléma, hogy sok présházat üdülőként, akár üdültetésre használnak –, főként a nyári időszakban, ami növekvő vízfogyasztással jár, miközben a települési törzshálózatokat, víztárolókat és kutakat nem ilyen felhasználási igényre alakították ki. A két hatás eredménye, hogy a vízellátó hálózat, valamint a kutak kapacitása egyes rendszereken a határon mozog, emiatt is adott ki figyelmeztetést a Bakonykarszt Zrt. július közepén öt vízellátórendszer tizenhárom településére, emelte ki Radács Attila. Az érintett településeken élőktől azt kérték, illetve kérik, hogy a hőségriasztások idején kerüljék a csapvízzel történő gépjárműmosást, a burkolt felületek locsolását, hűtését, mosását, továbbá a gyepfelületek öntözését, az ültetvények nagymértékű locsolását és az udvari medencék töltését, hogy minden lakosnak rendelkezésére álljon a szükséges ivóvíz.

Radács Attila leszögezte, a Bakonykarszt szolgáltatási területén nem volt olyan település, ahol akár egy napig is vízhiány lépett volna fel. A veszprémi diszpécserközpontban az év minden napján, napi huszonnégy órában figyelik a víziközmű-rendszerek működését, a vízfelhasználást és a víztermelést, így előre tudják jelezni azokat a helyeket, ahol probléma léphet fel. A szolgáltató az utóbbi évek tapasztalata alapján tervezi új vízbázisok kiépítését a Balaton-felvidéken annak érdekében, hogy megelőzzék a vízhiányos helyzeteket.

A jövőbe tekintve a műszaki igazgató elmondta, ha ezek a száraz időjárási periódusok gyakoribbá válnak, akkor az országban, és a Bakonykarszt területén élőknek is alkalmazkodnia kell vízhasználati szokásaikkal az új körülményekhez. A hosszú száraz periódusok mellett az eső többnyire záporral és zivatarral érkezik és a hirtelen lehulló csapadék a talajban nem tud megfelelően elszivárogni. Amit a családi házban élő lakosok megtehetnek, hogy összegyűjtik a csapadékvizet: ezzel egyrészt kevésbé terhelik a csapadékvízelvezető rendszereket és a kisebb vízfolyásokat – amelyek a lezúduló eső miatt villámárvizet is okozhatnak –, másrészt a száraz időszakban ezt a vizet öntözésre is használhatják.

A Bakonykarszt Zrt. mintegy 120 településen szolgáltat ivóvizet, és közel 90 településen végez szennyvízcsatorna-szolgáltatást.