A Mészáros Alapítványt 2016-ban hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. Az alapítvány működésének indulása óta eltelt hat év alatt több mint ezer diák kapott ösztöndíjat csaknem 600 millió forint értékben. A pályázat útján elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vesznek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon. A kétnapos konferencia tematikáját idén az orosz-ukrán konfliktus határozza meg, ennek biztonságpolitikai, gazdasági, társadalmi és kulturális következményeiről szólnak az előadások, a diákok hallhatnak az egymást követő válságok hazai turisztikai és gasztronómiai hatásairól is.

A keddi megnyitón Mészáros Lőrinc hangsúlyozta, az ösztöndíjrendszert a válság ellenére is folytatja az alapítvány. A mostani háborús helyzetet a vállalatcsoport is megérzi, de ez nem érinti az ösztöndíjrendszert, a karitatív tevékenységet. A társadalom számára nehéz évek jönnek, a gazdasági válság, energiaválság nagy problémát okozott az országnak. A magyar kormány, gazdasági szereplők feladata, hogy ezeket a problémákat kezeljék. A Mészáros Csoportban 40 ezer emberért felelősek. Az alapító kiemelte, legfontosabb, hogy a diákok tudjanak fejlődni, képezni magukat és képzés után elhelyezkedhessenek akár a Mészáros Csoport vállalatainál. A nyár azonban a kikapcsolódás, feltöltődés ideje.

Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, jó magyar egyetemistának lenni, versenyképes, kiváló intézményekben tanulhatnak a diákok, az elmúlt két évben kialakított alapítványi modell is ezt segíti. A kormány a minőséget és a teljesítményt helyezte középpontba, 2030-ra az a cél, hogy legyen egy magyar egyetem a világ száz legjobbja között és legyen három az Európai Unió legjobb száza között.

Sisa András, a Mészáros Alapítvány kuratóriumának tagja biztatta a fiatalokat, hogy ne féljenek a jövőtől, mindig van választás, ők maguk választhatják meg az általuk járni kívánt utat. Tóth Krisztina kommunikációs igazgató a konferencia programjait ismertette és a Mészáros Csoport karitatív tevékenységéről beszélt.