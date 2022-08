A résztvevők a lovasiskolától indulva vonultak fel a Fő térre, az Esterházy-kastély előtt pedig Pápa Város Fúvószenekara játszott katonazenét a hallgatóságnak. A rendezvény keretében megkoszorúzták a Lubienski-emléktáblát, majd főhajtást tartottak a világháborús emlékműveknél. Az eseményen az MH Pápa Bázisrepülőtér is közreműködött.

Pápa Város Fúvószenekara katonazenét játszott

Fotós: Polgár Bettina/Napló

- Mi még szerencsések vagyunk, megfoghattuk azokat a kezeket, akik egykor a bajtársakét is markolták. Azokét a bajtársakét, akik hazajöttek, de azokét is, akik soha – mondta emlékbeszédében Áldozó Tamás, Pápa polgármestere. - Azok a kezek évtizedeket, a fél huszadik század történelmét átívelő üzenetet adtak nekünk tovább helytállásról, önfeláldozásról, kétségbeesésről, félelemről és bátorságról, büszkeségről és reménytelenségről. Szerencsések vagyunk, őrizzük azoknak a kézfogásoknak az emlékét, azok az öreg honvédek a mi honvédeink. Őrizzük aztán sok már katona emlékét is. Régi város vagyunk, olyan, amit sokszor kilúgozott és gyakran újraépített a történelem. Hol máshonnan jött erővel, hol önnön elszántságunkból. Régi város vagyunk, alighanem nincs olyan része Pápának, ahol ne harsant volna katonai vezényszó: mikor magyar, mikor török vagy francia, német vagy éppen orosz. Akárhány nép fiai verekedtek is itt, a város falai alatt, esetleg a házak között, mi, magyarok mindig ott voltunk – hangsúlyozta a polgármester. Hozzáfűzte, sokan adták vérüket a városért, nemcsak itt, de idegenben is.

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere mondott emlékbeszédet

Fotós: Polgár Bettina/Napló

A város vezetője rámutatott, az emlékezésen túl van ok az ünneplésre is, majd Müller Orsolyától idézett, aki 2012-ben a Pápai Huszár Egyesület huszadik születésnapja alkalmából méltatta ma is érvényes gondolatokkal ezt a közösséget. - A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred tiszteletére, dicsőségük és emlékük megőrzésére, egyben minden magyar katonai hagyomány ápolására 1992. június 30-án, az országban hatodikként megalakult a Pápai Huszár Egyesület. Az alakulást kezdeményező Tóth Kálmán, Bedők János, Bolla Kálmán irányította egyesület a hathónapos próbaidő letelte után 1993. január elsejével teljes jogú tagja lett az Európa Unió magyar lovas tagozatának, a mai Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek. Az egyesület hivatalos bejegyzése után 25 felnőtt taggal, 3 kishuszárral, 6 pártoló taggal indult útjára ez a nagyszerű vállalkozás, amely mára maradéktalanul beépült a pápai közéletbe – emelte ki a polgármester.

Az alkalmon Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett

Fotós: Polgár Bettina/Napló

- A város nevében szeretnék köszönetet mondani valamennyi egyesületi tagnak az elmúlt három évtizedben mutatott teljesítményükért. Önök emlékeznek és emlékeztetnek. Ünnepségekre hívnak és tiszteletet adnak, ápolják katonai hagyományainkat, tanítanak és példát mutatnak. Elviszik városunk nevét Magyarország más vidékeire, képviseltek minket külföldön, gazdagítják a rólunk kialakított képet – tette hozzá Áldozó Tamás.