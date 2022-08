– Nemrégiben derültek ki a felsőoktatásban a ponthatárok, és vannak, akik nem nyertek felvételt az általuk megjelölt tanintézménybe. A Magyar Honvédség lehetőséget biztosít számukra, amennyiben önkéntes katonai szolgálatot vállalnak – mondta el a Napló érdeklődésére Soós Gyula alezredes. – Amennyiben fél évet szolgálnak nálunk, plusz 32 ponttal, ha egy évet, akkor 64 ponttal gazdagodnak.

Mekkora az érdeklődés, milyen feltételek vannak?

– Az elmúlt esztendőben országosan több mint félezren vettek részt a kiképzésen. Azt szeretnénk, hogy idén is minimum 20 ember összejöjjön minden megyében. Mivel nem csak a többletpontok lehetnek vonzók, nem zárunk ki senkit az önkéntes katonai szolgálatból, azaz, aki betöltötte a 18. életévét és 64 év alatt van, jelentkezhet.

Mi vár az érdeklődőkre, és mit kapnak cserébe?

A 2 és 4 hónapos katonai szolgálat teljesítését vállaló jelentkezők egy átfogó honvédelmi ismereteket nyújtó képzést, stabil kereseti lehetőséget, megélhetési alternatívát kapnak. A a képzés első ciklusában (2 hónap) a résztvevők egységesen a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegre jogosultak. A második, 4 hónapos ciklus megkezdése előtt döntenie kell a katonának, hogy a fennmaradó szolgálati idejére is Várpalotán marad, és alapszintű lövészképzésben részesül azonos illetményért, vagy műveleti besorolású katonai szervezetnél folytatja a kiképzést. Az első ciklust követően arra is lehetőségük nyílik, hogy szerződéses katonai szolgálatot vállaljanak.

Mi az első lépcső a bevonulás után?

– Két hónap alatt az önkéntesek bepillantást nyernek a Magyar Honvédség működésébe. A legfontosabb, hogy egy szintre hozzuk az önkénteseket. Egyik célkitűzés az egységes fizikai felkészültség elérése, hiszen az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezők életkora, illetve kezdeti időszakban a fizikai terhelhetősége is jelentősen eltérhet. Ezt a célt szolgálja az első két hónap, az alapkiképzés. Mindemellett a katonai integráció során az elméleti ismeretek mellett lövészettel, harcászattal, alaki mozdulatokkal fognak megismerkedni. A két hónap során a kiképzés különböző fázisaiban a Magyar Honvédség műveleti besorolású alakulatai is megjelennek, ahol tematikus, katonai szervezetüket, tevékenységüket bemutató előadásai során megismerik többek között a lövész, harckocsizó, felderítő, műszaki, vegyivédelem, híradó-informatika, logisztika, közlekedés és szállítás, egészségügyi, katonai rendész, rohamlövész szakfeladatokat is egyaránt. Ezekkel a tematikus előadásokkal támogatjuk a katonák saját orientáltságukhoz legjobban illeszkedő döntéshozatalát. Hiszen ha vonzónak találja valamelyik alakulat tevékenységét, dönthet úgy, hogy a következő négy hónapot már náluk szolgálja, többek között részt vállalhat az éppen folyó gyakorlatok előkészítésében, végrehajtásában, és integrálódhat az alakulat életébe. Hat hónap után az önkéntes dönthet úgy, hogy még marad további hat hónapig, vagy elköteleződhet hosszabb távon, és vállalhat szerződéses katonai szolgálatot is.

Soós Gyula alezredes, parancsnok - 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Mettől meddig tart az önkéntesek egy napja?

– Már a kiképzés is ugyanazon munkarendben történik, mint a hivatásos és szerződéses katona állomány napi munkavégzése. Igyekszünk családbarátként gondolkodni, a kiképzés reggel fél 8-tól 16 óráig tart. A szolgálat tehát megfelelő rugalmasságot biztosít, alacsony elköteleződési szinttel, több, megfelelően strukturált döntési lehetőséggel.

Meddig jelentkezhetnek az érdeklődők?

– A szerződéses-, illetve a tartalékos katonai szolgálatra a jelentkezés folyamatos, az önkéntes katonai szolgálatra augusztus 19-éig lehet jelentkezni a Jutasi út 20. szám alatt található toborzóirodánkban. Szeptember 5-én indul a rendszer.